بيان عاجل لـ روسيا يكشف المتورط الرئيسي في اغتيال المدون تتارسكي

اتهمت روسيا، اليوم الاثنين، المخابرات الأوكرانية بالوقوف وراء مقتل المدون العسكري الروسي فلادلين تتارسكي في مقهى بسان بطرسبرج، وذلك بالتعاون مع منظمة تابعة للمعارض الروسي أليكسي نافالني.

وحسب “روسيا اليوم”، قالت لجنة التحقيق الروسية إنه قد ثبت أن الإرهابيين الذين نسقوا ونفذوا العملية الإرهابية في وسط مدينة بطرسبرج أمس الأحد، قاموا بتنفيذ مخططات الأجهزة الأمنية الأوكرانية الخاصة.

وأشارت لجنة التحقيق إلى أن تلك الأجهزة استخدمت في عمليتها الإرهابية موظفين في صندوق مكافحة الفساد المحظور في روسيا والذي كان يديره المعارض الروسي أليكسي نافالني، ومن بين هؤلاء المحتجزة داريا تريبوفا.

وتم نشر أول صورة للمشتبه بها داريا تريبوفا في اغتيال المدون الروسي المؤيد للرئيس فلاديمير بوتين، حيث تم أخذها للاستجواب بعد اعتقالها.

وحاولت تريبوفا، تغيير مظهرها وقص جزء من شعرها من أجل عدم التعرف عليها، بعد تعميم صورتها ونشر بياناتها الشخصية، عقب الحادث وبدء عمليات بحث دقيقة ومكثفة عنها.

وكشف مصدر في وزارة الداخلية، في وقت سابق، أن عملية إلقاء القبض واعتقال المشتبه بها كان مخططا لها بدقة، مشيرًا إلى تواصل عمليات البحث والتقصي عن المتورطين في التفجير، وكيفية حصولهم على المتفجرات.

من جهتها، قالت وسائل إعلام إنه تم القبض على المشتبه بها في شقة مستأجرة بحي فيبورجسكي في سان بطرسبورج.

واغتيل فلادن تاتارسكي، واسمه الحقيقي ماكسيم فومين، بعد أن دخلت امرأة قيل إنها داريا تريبوفا، وتبلغ من العمر 26 عامًا، أحد المقاهي وسلمته تمثالًا صغيرًا في صندوق كهدية، كان محمّلًا بقنبلة.

وكان تاتارسكي، البالغ من العمر 40 عامًا، يتحدث في حدث سياسي مقام بالمقهى عندما انفجرت القنبلة بجانبه، ما أسفر عن مقتله وإصابة 32 آخرين.

والمقهى الذي تم استهدافه أمس الأحد كان مملوكًا سابقًا لرئيس مجموعة فاجنر الروسية يفجيني بريجوزين.

وكانت وزارة الداخلية الروسية قد أدرجت داريا تريبوفا على قائمة المطلوبين المشتبه بهم بقتل المراسل الحربي فلادلين تتارسكي وعممت صورة عن المشتبه بها ونشرت بياناتها الشخصية، وسط عمليات بحث دقيقة ومكثفة عنها.

من ناحية ذكرت وسائل إعلام أن المشتبه بها في مقتل فلادلين تتارسكي، تم اعتقالها في السابق مرتين في مسيرات معارضة في سان بطرسبورج.

ولفتت المصادر إلى أنه تم اعتقال زوجها مرات عدة في السابق، وتجري السلطات عمليات البحث عنه حيث يشتبه في ضلوعه في تنظيم التفجير.