عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 14 حالة تعد على أراضي زراعية في أسيوط

إزالة تعديات أسيوط
إزالة تعديات أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على التصدي لأي محاولات تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكافة الطرق الممكنة وإزالتها على الفور قبل تفاقهما والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس.

ولفت إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مشيرًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية للمتابعة والمرور الدوري لأي حالة تعدي تم إزالتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى والحفاظ على الرقعة الزراعية ومحاربة أي تعدي على أراضي أملاك الدولة بكافة الطرق الممكنة حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة ومستقبلها تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

تنفيذي أسيوط يوافق على إنشاء المعهد العالي للتكنولوجيا

محافظ أسيوط يترأس اجتماع القيادات التنفيذية لمتابعة تطبيق ترشيد استهلاك الكهرباء


وفي هذا الإطار قامت الوحدات المحلية لمراكز أبوتيج وأبنوب والقوصية والفتح وحي غرب بتنفيذ إزالة لـ 14 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة ومخالفة لقانون البناء حيث تم إزالة (سقف الدور الثاني علوي بأبوتيج ، وإزالة فوري بقرية النخيلة وفك شدة خشبية بالدور الثاني علوي خلف مركز الشباب) بمركز أبوتيج (بأرض زراعية بقرية المعابدة ، وردم قواعد خرسانية على أرض زراعية ، وآخرى بمدينة أبنوب ، 16 سهم أرض زراعية بقرية عرب العطيات البحرية) بمركز أبنوب بالإضافة إلى إزالة (سقف الدور الرابع العلوي بشارع أحمد شوقي.

 

وفك شدة خشبية لسقف الدور الأرضي والدور الأول العلوي بقرية بوق ، سقف الدور الأول العلوي بأرض زراعية بقرية مير ، وإزالة سور بالبلوك الأبيض بقرية التناغة بفزارة) التابعة لمركز القوصية ، و(فك شدة خشبية لسقف الدور الثالث علوي بقرية بني مر ) بمركز الفتح فضلاً عن حالتي تعدي على أرض أملاك دولة بقرية صنبو التابعة لمركز ديروط وسقف الدور الرابع علوي بشارع أحمد شوقي بحي غرب.

 وذلك خلال حملات برئاسة محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج ، وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب ، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ، وعيون إبراهيم رئيس حي غرب ونوابهم وبالتعاون مع رؤساء الوحدات القروية ومسئولي إدارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية التابعة لها.

IMG-20230403-WA0042
IMG-20230403-WA0042
IMG-20230403-WA0040
IMG-20230403-WA0040
IMG-20230403-WA0032
IMG-20230403-WA0032
IMG-20230403-WA0041
IMG-20230403-WA0041
IMG-20230403-WA0036
IMG-20230403-WA0036
IMG-20230403-WA0033
IMG-20230403-WA0033
أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط إزالة تعديات أسيوط إزالة مخالفات البناء بأسيوط حي غرب أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 600 جنيه في يوم وليلة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

ماتت في الفصل.. إحالة معلم للجنايات ضرب تلميذة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة

57 جنيهًا.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض الآن

هل الصلاة بعد الاستحمام وبدون وضوء صحيحة.. علي جمعة يرد

1000 جنيه زيادة في المرتبات.. الحكومة: 190 مليار لتحسين أجور الموظفين والمعاشات

الدولار يتراجع أمام الجنيه أخيرا|مفاجأة بسعر الأخضر الآن بعد قرار البنك المركزي

بسبب اكتمال القمر| عالم الزلازل الهولندي يحذر من كوارث يوم 6 إبريل.. تفاصيل

ذعر في نهار رمضان.. قصة امرأة أرهبت المواطنين فى بورسعيد| فيديو

موضوعات متعلقة

لجهوده وتعاونه.. محافظ أسيوط يكرم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية

محافظ أسيوط يوجه بتفعيل إجراءات ترشيد الكهرباء وتوفير السلع الغذائية

ترشيحاتنا

رويترز: المنطاد الصيني جمع معلومات عن مواقع عسكرية أميركية

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل طاجن عكاوي

لا يمكنهم شرائي.. ترامب يوجه رسالة جديدة قبل محاكمته غدًا

الخارجية الفلسطينية تدين إعدام شابين وتحذر الاحتلال من التصعيد بالقدس

الرئيس السيسي يشهد اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف في وزارة التربية والتعليم

بعد حظر تيك توك.. تحذيرات في أمريكا من تطبيقات صينية على الهاتف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل توجهها لـ بيكيه.. رسالة قاسية من شاكيرا بعد رحليها عن برشلونة

تحذير.. لا تتناول هذه المشروبات على الإفطار مع الأدوية| تفاصيل

كيف تخسر كيلوجرامات.. أشياء توقف عنها فورا للتخلص من الوزن الزائد

كل موبايل عليه علبتين زبادي..أغرب إعلان محل في رمضان بالإسكندرية

فيديو

التهم 3 أتوبيسات .. تفاصيل حريق داخل مدرسة خاصة بمصر الجديدة

انخفض 30 جنيها للجرام.. الذهب يتراجع بقوة والجنيه يصعد أمام الدولار.. تفاصيل

موجة حارة وأتربة .. الأرصاد تحذر من كتل هوائية صحراوية الساعات المقبلة

بعد شهر من بيعه.. رحلة استعادة جواز سفر السادات من أمريكا إلى مكتبة الإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ