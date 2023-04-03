إزالة 14 حالة تعد على أراضي زراعية في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على التصدي لأي محاولات تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكافة الطرق الممكنة وإزالتها على الفور قبل تفاقهما والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس.

ولفت إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مشيرًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية للمتابعة والمرور الدوري لأي حالة تعدي تم إزالتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى والحفاظ على الرقعة الزراعية ومحاربة أي تعدي على أراضي أملاك الدولة بكافة الطرق الممكنة حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة ومستقبلها تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.



وفي هذا الإطار قامت الوحدات المحلية لمراكز أبوتيج وأبنوب والقوصية والفتح وحي غرب بتنفيذ إزالة لـ 14 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة ومخالفة لقانون البناء حيث تم إزالة (سقف الدور الثاني علوي بأبوتيج ، وإزالة فوري بقرية النخيلة وفك شدة خشبية بالدور الثاني علوي خلف مركز الشباب) بمركز أبوتيج (بأرض زراعية بقرية المعابدة ، وردم قواعد خرسانية على أرض زراعية ، وآخرى بمدينة أبنوب ، 16 سهم أرض زراعية بقرية عرب العطيات البحرية) بمركز أبنوب بالإضافة إلى إزالة (سقف الدور الرابع العلوي بشارع أحمد شوقي.

وفك شدة خشبية لسقف الدور الأرضي والدور الأول العلوي بقرية بوق ، سقف الدور الأول العلوي بأرض زراعية بقرية مير ، وإزالة سور بالبلوك الأبيض بقرية التناغة بفزارة) التابعة لمركز القوصية ، و(فك شدة خشبية لسقف الدور الثالث علوي بقرية بني مر ) بمركز الفتح فضلاً عن حالتي تعدي على أرض أملاك دولة بقرية صنبو التابعة لمركز ديروط وسقف الدور الرابع علوي بشارع أحمد شوقي بحي غرب.

وذلك خلال حملات برئاسة محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج ، وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب ، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ، وعيون إبراهيم رئيس حي غرب ونوابهم وبالتعاون مع رؤساء الوحدات القروية ومسئولي إدارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية التابعة لها.

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