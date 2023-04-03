حامل ولسه بكر.. قاصر الجيزة مارست الحرام مع شابين في الوقت نفسه

سنها الصغير ساهم في سهولة سقوطها بشباك شباب المنطقة رغم عمرها الذي لم يتخط 16 عاما إلا أن جسدها أوحى بأنثى متفجرة الأنوثة وجعلها مطمع لكل من يراها لذلك اتفق جاريها على الإيقاع بها في بئر الرذيلة للفوز بجسدها وبكل سلاسة استجابت هي لهما فكانت كل ليلة في أحضان أحدهما حتى وقع المحظور وحملت سفاحا وتحول الأمر من لقاءات محرمة إلى جريمة.

قاصر الجيزة مارست الحرام مع شابين

القضية التي أحالت نيابة شمال الجيزة الكلية أوراقها إلى محكمة الجنايات تضمنت التفاصيل الكاملة للجريمة التي ارتكبها شابان حيث يواجهان اتهاما بهتك عرض قاصر عمرها 16 عاما بمدينة منشاة القناطر.

التحقيقات كشفت أن المتهمين قاما بهتك عرض المجني عليها الطفلة بغير قوة أو تهديد والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر سنة كاملة بأن استدرجها كلا منهما على حدة عدة مرات مستغلين حداثة سنها وقلة حيلتها إلى منزلهما، وما أن انفردا بها حتى قاما بتجريدها من ملابسها ومعاشرتها معاشرة الأزواج.

المتهمان اعترفا في التحقيقات بمعاشرة الطفلة مؤكدين أن الأمر "كان بموافقتها ورضها وبمزاجها" وأن أي منهما لم يجبرها على شيء حتى أنها كانت تذهب إليهما في منزليهما وعندما أخبرتهما بحملها نفى كلاهما أن يكون الجنين من صلبه حيث أنها كانت تعاشر كلاهما في نفس الفترة ولا يعلمان من والد الطفل.

المجني عليها واجهتها النيابة العامة بأقوال المتهمين بأن كل ما حدث بينهما من علاقات محرمة كان "برضاها" فقالت الطفلة "ش.ا" 15 سنة انها كانت على معرفة بالمتهمين كونهما من جيرانها وأن كلاهما قاما بمعاشرتها معاشرة الأزواج عدة مرات حيث كانت تتردد على منزليهما بين الحين والآخر حتى تسبب ذلك في حملها سفاحا.

وشهد معاون مباحث مركز شرطة منشاة القناطر بأن تحرياته السرية قد توصلت إلي صحة قيام المتهمان بإتيان المجنى عليها مستغلين صغر سنها وهتك عرضها.

ثبت بتقرير مستشفى مبارك المركزي بمنشاة القناطر أن المجني عليها كانت حامل في شهرها السابع ثم وضعت مولودها بالولادة الطبيعية كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن المجني عليها بكرا إلا انه يمكن حدوث الحمل فى حالة الإمناء الخارجي دون المساس بغشاء البكارة لحدوث تسريب للسائل المنوي من خلال فتحة غشاء البكارة دون فضه.