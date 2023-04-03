قتل طليقته وأخوها ينتقم لها بمدينة 6 أكتوبر.. تقرير للعربية يوضح التفاصيل

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن جريمة بشعة نفذها رجل في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وأوضح التقرير أن رجل قام بقتل طليقته أمام المارة في الشارع بمدينة السادس من أكتوبر.

وتابع التقرير أن شقيق المجني عليها رد على المتهم بطعنه، وكان المتهم قد طلب من طليقته مرافقته لكنها رفضت فانهال عليها بالضرب وقتلها في الشارع.

وأكمل التقرير أن المتهم وجه عدة طعنات بجسد طليقته وسط ذهول الأفراد بالشارع.

ولفت التقرير أن السلطات أكدت نقل المتهم للمستشفى بعدما انهال عليه أهل المنطقة بالضرب ليحضر شقيق المجني عليها ويطعنه بغرفته، وأمرت النيابة بحبس المتهم وشقيق المجني عليها.