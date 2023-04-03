عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اجتمعا على الحلوة والمرة وماتا معا.. قصة وفاة «ولاد العم» في حادث بالغربية

أحد ضحايا الحادث
أحد ضحايا الحادث

شهدت منطقة الرجبي بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية استمرار حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف المئات من الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة شابين في العقد الثالث من عمرهما في حادث سير بطريق الزراعي بشكل مفاجئ مما أودى بحياتهما وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلى طوارئ مستشفى بنها الجامعي.

مات صائما.. سقوط طالب بكلية هندسة من الطابق الـ 12 في طنطا


في ذات السياق تداول  رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نشر صور الشابين  حزنا على رحيلهما المفاجئ في عز شبابهما الأمر الذي ترك أثرا حزينا على وفاتهما معا كونهما ولاد عم منذ نعومة أظافرها في سنوات الصغر اجتمعا على الحلوة والمرة في حياتهما ومماتهما.

الغربية .. مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة ربع نقل


من جانبه كشف محمد علي أحد زملاء الشابين أنهما يدعيان  "حسام جمال عبد الهادي "و"محمود طارق عبد الهادي " اشتهرا بلقب اولاد العم اتسما في حياتهما بحسن الخلق والعمل برفقة والديهما في مجال الاستثمار العقاري وحال توجههما إلي القاهرة مستقلين سيارة ملاكي تعرضا لحادث سير مفاجىء بسبب السرعة الزائده عقب اصطدام سيارات أخري بهما وتسبب الأمر في وفاتهما .

كما وجهت أسرة الشابين الدعوه بإطلاق الصدقات الجارية عقب وفاة أبناءهما صائمين سعيا وراء الرزق الحلال .

txt

وفاة فاعل خير صائما عقب تعرضه لوعكة صحية في المحلة

من ناحية أخري اقام زملاء الشابين صدقات جارية علي روحهما من خلال توزيع المذكرات والمفكرات والاذكار الدينية علي روحهما فضلا عن توزيعها علي كافة المقربون من جيرانهما وزملائهما خلال فترة الدراسة ومراحل سن الصغر من عمرهما .

محافظ الغربية يتابع مشروعات حياة كريمة ويناقش موقف إدخال المرافق للمشروعات المنتهية

الجدير بالذكر أن أسر وعائلات الشابين حرصا علي تدشين  جنازة شعبية لهما من المسجد الكبير بمسقط رأسهما بمنطقة الرجبي من مسجد النقابة بمدينة المحلة الكبرى خلال الساعات القادمة.

FB_IMG_1680458417136
FB_IMG_1680458417136
FB_IMG_1680458418963
FB_IMG_1680458418963
المحلة محافظ الغربية تصادم التواصل الاجتماعي حياة كريمة حادث تصادم النقاب الدراسة مستشفي الاستثمار العقارى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 600 جنيه في يوم وليلة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

ماتت في الفصل.. إحالة معلم للجنايات ضرب تلميذة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة

57 جنيهًا.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض الآن

هل الصلاة بعد الاستحمام وبدون وضوء صحيحة.. علي جمعة يرد

بسبب اكتمال القمر| عالم الزلازل الهولندي يحذر من كوارث يوم 6 إبريل.. تفاصيل

1000 جنيه زيادة في المرتبات.. الحكومة: 190 مليار لتحسين أجور الموظفين والمعاشات

الدولار يتراجع أمام الجنيه أخيرا|مفاجأة بسعر الأخضر الآن بعد قرار البنك المركزي

ذعر في نهار رمضان.. قصة امرأة أرهبت المواطنين فى بورسعيد| فيديو

موضوعات متعلقة

رئيس المحلة: وقف 5 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة

ترشيحاتنا

10 آلاف جنيه رسوم .. شروط ترخيص ممارسة أنشطة الأرصاد الجوية بالقانون

مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون التوقيت الصيفي

الزمالك في 2023.. موسم صفري و3 بطولات ضائعة محليا وإفريقيا

تقرير: التحالف الوطني يستهدف تقديم 14 مليار جنيه للعمل الخيري خلال 2023  

مؤسسات دولية تشيد بالتزام مصر تحسين شبكات الأمان الاجتماعي

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الجو خلال الـ 48 ساعة المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تخسر كيلوجرامات.. أشياء توقف عنها فورا للتخلص من الوزن الزائد

كل موبايل عليه علبتين زبادي..أغرب إعلان محل في رمضان بالإسكندرية

قاعدة معوجة.. وضعيات صور ياسمين عز تثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

ماذا يفعل كوب الشاي إذا تناولته بعد الفطار ؟

فيديو

بعد شهر من بيعه.. رحلة استعادة جواز سفر السادات من أمريكا إلى مكتبة الإسكندرية

صور شيرين رضا بدون مكياج تثير جدلا .. إعلان الشاي السبب "فيديوجراف"

أنهى حياة 7 من أسرة واحدة.. ابن المتهم يكشف عن مفاجأة

مراته مسيطرة وعملتله محضر.. سعد الصغير يعترف على الهواء بظلمه لزوجته وحماته|"فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ