اجتمعا على الحلوة والمرة وماتا معا.. قصة وفاة «ولاد العم» في حادث بالغربية

شهدت منطقة الرجبي بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية استمرار حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف المئات من الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة شابين في العقد الثالث من عمرهما في حادث سير بطريق الزراعي بشكل مفاجئ مما أودى بحياتهما وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلى طوارئ مستشفى بنها الجامعي.



في ذات السياق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نشر صور الشابين حزنا على رحيلهما المفاجئ في عز شبابهما الأمر الذي ترك أثرا حزينا على وفاتهما معا كونهما ولاد عم منذ نعومة أظافرها في سنوات الصغر اجتمعا على الحلوة والمرة في حياتهما ومماتهما.



من جانبه كشف محمد علي أحد زملاء الشابين أنهما يدعيان "حسام جمال عبد الهادي "و"محمود طارق عبد الهادي " اشتهرا بلقب اولاد العم اتسما في حياتهما بحسن الخلق والعمل برفقة والديهما في مجال الاستثمار العقاري وحال توجههما إلي القاهرة مستقلين سيارة ملاكي تعرضا لحادث سير مفاجىء بسبب السرعة الزائده عقب اصطدام سيارات أخري بهما وتسبب الأمر في وفاتهما .

كما وجهت أسرة الشابين الدعوه بإطلاق الصدقات الجارية عقب وفاة أبناءهما صائمين سعيا وراء الرزق الحلال .

من ناحية أخري اقام زملاء الشابين صدقات جارية علي روحهما من خلال توزيع المذكرات والمفكرات والاذكار الدينية علي روحهما فضلا عن توزيعها علي كافة المقربون من جيرانهما وزملائهما خلال فترة الدراسة ومراحل سن الصغر من عمرهما .

الجدير بالذكر أن أسر وعائلات الشابين حرصا علي تدشين جنازة شعبية لهما من المسجد الكبير بمسقط رأسهما بمنطقة الرجبي من مسجد النقابة بمدينة المحلة الكبرى خلال الساعات القادمة.

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