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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل يجوز إخراج الزكاة للمؤسسات الخيرية؟.. مفتي الجمهورية يحسم الجدل

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

رد قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على سؤال حكم التبرع للجمعيات الأهلية.

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مفتي الجمهورية: الاعتداء على المال العام محرم شرعا.. فيديو

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مفتي الجمهورية: الجمعيات المعتمدة من الدولة محل ثقة ويجوز التبرع لها

وقال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "كل يوم فتوى"،، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الأفضل إخراج الزكاة والصدقات للمؤسسات الموثوق بها، وخاصة إذا لم يكن يعلم المزكي شخصًا بعينه يستحقها، والجمعيات الخيرية المعتمدة من الدولة محل ثقة ويجوز التبرع لها بكل اطمئنان".


وأوضح: "الشرع الشريف لم يكتفِ بفرض الزكاة، وإنما وسَّع وجوه الإنفاق ونوَّع أبواب التكافل والتعاون على الخير والبر، فحث على التبرعات ورغَّب في الهدايا والصلات والصدقات، حتى يتمَّ الاكتفاء المجتمعي وتوفير صور الدعم والعون في الأزمات؛ تحقيقًا للتوجيه النبوي بأن يكون المؤمنون جميعًا كالجسدِ الواحد إذا اشتكى منه عضو تداع له باقي الأعضاء بالسهر والحُمَّى.

 

وأضاف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الأولى إعطاء الصدقة للقريب المحتاج وفي ذلك أجران، أجر الصدقة وأجر صلة الرحم، ولهذا قال الرسول الكريم ما نقصت صدقة من مال".

 

وعن اختيار البعض لجهات خيرية معينة، سواء رسمية أو خاصة مشهود لها بالنزاهة والخبرة، قال فضيلته: نحن نعطي براحًا وخاصة في القرى؛ فغالبًا بعضهم يعلم حال بعض، ومن الحرج والصعوبة إخراجها لمكان آخر، فالأفضل إخراجها للقريب المحتاج، ولكن الحال قد يختلف في المدن والحضر، فالأفضل إخراجها للمؤسسات أو الجهات الموثوق بها التي تقوم بأعمال نافعة للناس، وخاصة إذا لم يكن يعلم المزكي شخصًا بعينه يستحقها.


ولفت الدكتور شوقي علام إلى أن الشرع الشريف لم يكتفِ بفرض الزكاة وإنما وسَّع وجوه الإنفاق، ونوَّع أبواب التكافل والتعاون على الخير والبر، وإطعام الطعام للنفس وللأهل وللغير من الأمور المحببة في الشرع الشريف وخاصة في هذا الشهر الفضيل.

 

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