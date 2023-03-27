مفتي الجمهورية يكشف حكم من أنكر عذاب القبر.. فيديو

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الإنسان يرى مكانه في الآخرة هذا نعيم وعذاب القبر، ومن ينكر عذاب القبر لا يخرج الإنسان عن الملة، أما إنكار الجنة والنار فهذا إنكار لأمر معلوم من الدين بالضرورة.

وأضاف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "كل يوم فتوى"،، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته ورسله والقدر خيره وشره والكتب.



وتابع مفتي الجمهورية: إتيان الأشياء بنتائج يأتي بمراد الله تعالى، وإرادة الله فوق كل شيء لتحقيق النتائج، فإن شاء الله جملة تعني أنه علينا جميعا الأخذ بالأسباب بإذن وفعل الله تعالى، والإنسان لديه أحكام مسير ومخير فيها.



وواصل «أفعالي في الحياة وسلوكي عامة في الحياة اليومية تخيير، مثل الصلاة والحج والصيام، لكن لو قلنا مثلا أن إنسان لا يريد أن يجري الدم في عروقه فهذا أمر غير معقول فهنا الإنسان مسير».

