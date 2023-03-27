هل الإنسان مسير أم مخير؟ .. مفتي الجمهورية يجيب.. فيديو

رد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على سؤال هل الإنسان مسير أم مخير؟.

وقال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "كل يوم فتوى"،، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "هناك من الأمور ما هو مسير فيه بلا شك لا نستطيع أن نقول أنه مخير فيه، مثل حركة الجسم في داخل الإنسان لا يستطيع أن يقول أنه مخير فيها".

وأضاف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية،: "قضية أفعالي التي أمارسها في الحياة من قول أو فعل أو السلوك على جه العموم كل ذلك مخير".

وأشار الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية،: "الله عز وقال وأقيموا الصلاة فأنا ذهب وتوضأت ووقفت أمام ربي باختياري، وقال عز وجل أيضا ولله على الناس حج البيت فأوجب الحج فأنا أذهب مختارا لكن رغبة فيما عند الله".



وأكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية،: "الإنسان مخير في أفعاله.. التكاليف الشرعية التي هي أفعل ولا تفعل الإنسان مختار فيها بلا شك".

