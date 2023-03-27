مفتي الجمهورية: يجوز للمريض الفطر في رمضان عند هذه الحالة فقط

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أنه في حالة ما إذا وصل الصائم إلى مشقة شديدة خارجة عن المعتاد، وسبب له الضرر، ججاز له الفطر، وهو أمين على نفسه

ومن جانبها قالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك قسَّم العلماء الصيام إلى:



• صيام الظاهر: وهو الامتناع عن الأكل والشرب وسائر الشهوات



• صيام الباطن: وهو عبارة عن تنقية القلب من الشواغل؛ فكلما ارتقى الإنسان عن المباحات وعن كل ما حرم الله، ارتقى شيئًا فشيئًا إلى صوم الخواص.



• صيام الخواص: هو أعلى درجات الصوم؛ وفيه تتخلص النفس من الصفات الذميمة وتتحلى بالصفات الحسنة وترتقي إلى أعلى درجاتها.