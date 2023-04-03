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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يطمئنان على توافر الخدمات المقدمة للمواطنين بالأسمرات

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية يرافقه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة مدينة الأسمرات بالقاهرة لمتابعة توافر الخدمات المقدمة للمواطنين القاطنين بها وذلك في مختلف القطاعات والمجالات الخدمية وعلى رأسها الصحية والتعليمة والرياضية والثقافية والاجتماعية والتمكين الاقتصادي للأسر وكذا توافر السلع الغذائية والأساسية في شهر رمضان الكريم.

ورافق الوزير والمحافظ خلال جولتهما المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية واللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة واللواء يحيي الأدغم السكرتير العام المساعد .

وأكد اللواء هشام آمنة على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالقضاء على المناطق العشوائية وتطوير المناطق الخطرة وغير الآمنة بالقاهرة ومختلف محافظات الجمهورية وتوفير حياة كريمة لمواطني تلك المناطق.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار جهود الحفاظ على هذه المشروعات التي كلفت الدولة مليارات الجنيهات وتوفير حياة آمنة ولائقة للأسر المقيمة في المناطق العشوائية وغير المخططة وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري وتوفير كافة الخدمات الأساسية لسكان تلك المناطق.

وشدد على وجود متابعة دورية من الوزارة بالتعاون والتنسيق مع المحافظات لجميع مشروعات الإسكان بديل العشوائيات التي أقامتها الدولة في عهد الرئيس السيسى لضمان استمرار أعمال الصيانة للعمارات السكنية بما يهدف إلى الحفاظ على الوحدات والمناطق الجديدة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة .

من جانبه أكد محافظ القاهرة أن القضاء على العشوائيات من أهم المشروعات التي تبرز اهتمام الدولة بالمواطن وحرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة والبيئة الصحية له مما يسهم في خلق جيل قوي نفسيا وبدنيا ويعمق لديه قيم الانتماء.

وأشار اللواء خالد عبدالعال إلى سعي الدولة لخلق مجتمع متكامل الخدمات لمواطني المناطق العشوائية وغير المخططة.

وأكد أن الدولة ترعى المواهب الموجودة بهذه المناطق وتقدم لها الدعم الكامل وهو ما ساعد على إتاحة الفرصة للعديد من أبناء الأسمرات فى إبراز مواهبهم والحصول على مراكز متقدمة فى عدة رياضات.

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وزير التنمية المحلية مدينة الأسمرات هشام امنة حياة كريمة

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