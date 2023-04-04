عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

مأساة إنسانية.. شاهد| بطلة مسلسل “الحاج متولي” تعاني من التسول وتفترش الأرض بعد انهيار منزلها

مروة محمد
مروة محمد

من منا وخاصة من الأجيال القديمة لم يشاهد المسلسل الشهير عائلة الحاج متولي، بل أن معظمنا يحفظ أحداثه وأبطاله عن ظهر قلب، ولكن صدق أو لا تصدق أن أحد نجوم المسلسل بعدما كانت - في الحقيقة - تعيش وسط أسرة كريمة تحولت إلى مشردة بعد وفاة والديها، لتعيش في مأساة إنسانية صعبة وحالة نفسية سيئة جدا لينتهي بها الحال في منزل مسقوف بالأخشاب وبلا أثاث وتفترش الأرض لتنام عليها، وتتسول طعامها.

مأساة إنسانية 

إنها الطفلة مروة محمد التي ظهرت في المشهد الشهير الخاص بعيد ميلاد الفنانة نورهان بحضور نور الشريف ومصطفى شعبان، ولكنها الآن تعيش في مركز شبراخيت بالبحيرة، ولا تذكر من الأعمال الفنية التي قامت بتمثيلها سوى مسلسل الحاج متولي.

مروة محمد أحد نجوم مسلسل الحاج متولي


 

وانتهى بها الحال في منزل مسقوف بالأخشاب والقش وبلا أثاث تفترش فيه الأرض لتنام، وتتسول لتصرف معاشها، لتصبح بطلة مسلسل الحياة على الطبيعة بعد أن طحنتها الحياة.

وقالت مروة، أن المنزل متهالك والسلم معرض للانهيار فى أي وقت والأسقف المصنوعة من البوص والقش وانهارت تماماً.

وأكدت مروة، خلال بث مباشر علي صفحة “صدي البلد”، أن شقيقتها وشقيقها سرقا جميع متعلقاتها ومبالغ مالية كانت بحوزتها.

وأضافت مروة، إنها تتمنى أن تجد يد تمتد إليها لمساعدتها فى تحقيق أمنياتها بمبلغ من المال لإعادة تأهيل المنزل مرة أخرى وتحتاج إلى دولاب تضع فيه متعلقاتها خوفا من الفئران.

أول ظهور لـ مروة محمد

مروة محمد، أسعدت الملايين من متابعي المسلسل الشهير "عائلة الحاج متولي"، الذي قام ببطولته الفنان نور الشريف، وماجدة زكي، وغادة عبد الرازق، وسمية الخشاب، وعدد من نجوم الفن، إذ ظهرت في مشهد "عيد الميلاد”.

وظهرت مروة، خلال مشهد حفل عيد ميلاد “سميرة" ابنة "طلعت السخاوي"، التي كانت تقوم بدورها الفنانة نورهان، التي وقع في حبها الحاج متولي سعيد "نور الشريف" وابنه سعيد "مصطفى شعبان"، وكانا يرغبان في الزواج منها.

وبرزت مروة محمد، من بين المتواجدين في حفل عيد الميلاد، حيث كانت ترقص وتغني، برفقة الفرقة الغنائية والفنانة نورهان، قبل قدوم الحاج متولي، والانضمام لهم، حتى انتهى المشهد بإطفاء شمع عيد الميلاد.

 

مسلسل الحاج متولي

ومن المعروف أن أحداث المسلسل تدور حول الحياة الخاصة لرجل الأعمال الحاج متولي وزوجاته الخمس، وتوفيت زوجته زبيدة إثر مرض السرطان وتزوج بعدها أمينة لكي ترعى ابنه سعيد ثم يكتشف أنها لا تنجب فيتزوج نعمة الله، ثم تظهر له مأمورة الضرائب مديحة فيعجب بها ويتزوجها وعندما يصبح كبيراً في السن تظهر سميرة بنت السَّخاوي فيطلبها للزواج ولكن يتفاجئ برفضها له، وأيضا بأن ابنه سعيد يريد الزواج منها ونرى كيف يتعامل الحاج مع الموقف فينسى فكرة الزواج من سميره وتبدأ أُلفَت صاحبة سميرة بالتقرب من الحاج حتى يتزوجها ولكنها تزوجته طمعاً في الثراء فيضع خطة وهي، أن يدعى الإفلاس ويطلب من زوجاته المساعدة، ولما طلب الحاج متولي من زوجاته أن يعطوه المال قائلا لهم أنه خسر كل ممتلكاته وافقوا إلا أُلفَت.

 

بعد ذلك طلبت أُلفَت الطلاق فطلقها وفرح كل زوجات الحاج متولي بطلاقها منه وأخبرهم أنها كانت تحب أن يهديها المجوهرات لكنه كان بذكائه يخدعها ويهديها بدل الألماس الحقيقي زجاج مقلد يشبه الألماس رخيص الثمن. 

وقام الفنان نور الشريف بتأدية دوره الحاج متولي وأيضا باقي أبطال المسلسل، وفادية عبد الغني في دور زبيدة "الزوجة الأولى". ماجدة زكي في دور أمينة "الزوجة الثانية". غادة عبد الرازق في دور نعمة الله "الزوجة الثالثة"، سمية الخشاب في دور مديحة "الزوجة الرابعة"، مصطفى شعبان في دور سعيد "ابن الحاج متولي من زوجته الأولى زبيدة"، ومونيا في دور أُلفَت "الزوجة الخامسة".


 

الحاج متولي محافظة البحيرة نور الشريف الفئران غادة عبد الرازق سمية الخشاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استعدوا للعاصفة .. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الساعات المقبلة

هبوط مفاجئ.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

شهادات الـ22% تنتصر للجنيه.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار الآن بالبنوك

حقيقة منح المواطنين 2500 جنيه مقابل تسجيل بياناتهم الشخصية في التموين

لمدة موسم ونصف.. الزمالك يحصل على توقيع المدير الفني الجديد

بمبلغ خرافي.. الأهلي يستعيد لاعبه مرة أخرى من سيراميكا ..تفاصيل

فرج عامر يكشف مفاجأة عن تسديد غرامة كهربا للزمالك

هدية العيد| تطبيق الزيادة الجديدة للموظفين خلال أيام.. والعلاوة 8% بالقانون

موضوعات متعلقة

رأي عام يستضيف سهرة رمضانية وإنشادا دينيا لفرقة الحضرة الصوفية

صلاح عبدالله: والدتي توفيت أثناء عرض مسرحي مع محمد صبحي

صلاح عبدالله: أصبت بصداع نصفي لدرجة إني كنت بخبط راسي في الحيط

صلاح عبد الله: أكره برامج المقالب ولا أشارك فيها

10 آلاف جنيه لأم ناهد لمساعدتها من برنامج واحد من الناس

تايم سكوير.. شاهد صلاة التراويح في أكبر ميادين نيويورك|فيديو

هرمون الذكورة يحرم ملاكمة جزائرية من الفوز ببطولة العالم | فيديو

بعد علاقة غير شرعية.. قطعها لأشلاء قبل السحور وفارق الحياة بجوارها |تفاصيل

ترشيحاتنا

مأساة إنسانية.. شاهد| بطلة مسلسل “الحاج متولي” تعاني من التسول وتفترش الأرض بعد انهيار منزلها

تداول أسعار الذهب بأعلى 6 % عن نفس التوقيت من الشهر الماضي

فيلم لن يراه إلا أبناء أحفادك.. تفاصيل جديدة عن 100 سنة

عاصفة رملية.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم والسبت المقبل

مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر في حادث تصادم بمطروح

مستشفى الريدز.. ليفربول يعلن غياب 5 لاعبين عن مواجهة تشيلسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تتجاهلها.. اكتشف تليف الكبد بلمس المعدة وأشياء يجب فعلها على الفور

عملة نادرة.. كيف تصبحين أما قوية ومستقلة مثل نيللي كريم في المسلسل

كوكب غريب يرسل إشارة لاسلكية.. ما قصة الأمل الجديد؟

فطارك عندنا: شيش طاووق وبطاطس محمرة بالتوابل وسمبوسة بالزعتر والجبنة والحلو مهلبية دوم

فيديو

ببوس جوزي في كل مكان.. عبير صبري: ندمانة على المشاهد الساخنة| فيديوجراف

فيديو لطفل صغير على «تيك توك» يحصد ملايين المشاهدات لهذا السبب

بعد ايجابية عينة شريف إكرامي.. تعرف على أشهر حالات تعاطي المنشطات بالملاعب/فيديوجراف

حقيقة خلاف درة مع وفاء عامر بسبب مسلسل محمد رمضان.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ