مأساة إنسانية.. شاهد| بطلة مسلسل “الحاج متولي” تعاني من التسول وتفترش الأرض بعد انهيار منزلها

من منا وخاصة من الأجيال القديمة لم يشاهد المسلسل الشهير عائلة الحاج متولي، بل أن معظمنا يحفظ أحداثه وأبطاله عن ظهر قلب، ولكن صدق أو لا تصدق أن أحد نجوم المسلسل بعدما كانت - في الحقيقة - تعيش وسط أسرة كريمة تحولت إلى مشردة بعد وفاة والديها، لتعيش في مأساة إنسانية صعبة وحالة نفسية سيئة جدا لينتهي بها الحال في منزل مسقوف بالأخشاب وبلا أثاث وتفترش الأرض لتنام عليها، وتتسول طعامها.

مأساة إنسانية

إنها الطفلة مروة محمد التي ظهرت في المشهد الشهير الخاص بعيد ميلاد الفنانة نورهان بحضور نور الشريف ومصطفى شعبان، ولكنها الآن تعيش في مركز شبراخيت بالبحيرة، ولا تذكر من الأعمال الفنية التي قامت بتمثيلها سوى مسلسل الحاج متولي.

مروة محمد أحد نجوم مسلسل الحاج متولي





وانتهى بها الحال في منزل مسقوف بالأخشاب والقش وبلا أثاث تفترش فيه الأرض لتنام، وتتسول لتصرف معاشها، لتصبح بطلة مسلسل الحياة على الطبيعة بعد أن طحنتها الحياة.

وقالت مروة، أن المنزل متهالك والسلم معرض للانهيار فى أي وقت والأسقف المصنوعة من البوص والقش وانهارت تماماً.

وأكدت مروة، خلال بث مباشر علي صفحة “صدي البلد”، أن شقيقتها وشقيقها سرقا جميع متعلقاتها ومبالغ مالية كانت بحوزتها.

وأضافت مروة، إنها تتمنى أن تجد يد تمتد إليها لمساعدتها فى تحقيق أمنياتها بمبلغ من المال لإعادة تأهيل المنزل مرة أخرى وتحتاج إلى دولاب تضع فيه متعلقاتها خوفا من الفئران.

أول ظهور لـ مروة محمد

مروة محمد، أسعدت الملايين من متابعي المسلسل الشهير "عائلة الحاج متولي"، الذي قام ببطولته الفنان نور الشريف، وماجدة زكي، وغادة عبد الرازق، وسمية الخشاب، وعدد من نجوم الفن، إذ ظهرت في مشهد "عيد الميلاد”.

وظهرت مروة، خلال مشهد حفل عيد ميلاد “سميرة" ابنة "طلعت السخاوي"، التي كانت تقوم بدورها الفنانة نورهان، التي وقع في حبها الحاج متولي سعيد "نور الشريف" وابنه سعيد "مصطفى شعبان"، وكانا يرغبان في الزواج منها.

وبرزت مروة محمد، من بين المتواجدين في حفل عيد الميلاد، حيث كانت ترقص وتغني، برفقة الفرقة الغنائية والفنانة نورهان، قبل قدوم الحاج متولي، والانضمام لهم، حتى انتهى المشهد بإطفاء شمع عيد الميلاد.

مسلسل الحاج متولي

ومن المعروف أن أحداث المسلسل تدور حول الحياة الخاصة لرجل الأعمال الحاج متولي وزوجاته الخمس، وتوفيت زوجته زبيدة إثر مرض السرطان وتزوج بعدها أمينة لكي ترعى ابنه سعيد ثم يكتشف أنها لا تنجب فيتزوج نعمة الله، ثم تظهر له مأمورة الضرائب مديحة فيعجب بها ويتزوجها وعندما يصبح كبيراً في السن تظهر سميرة بنت السَّخاوي فيطلبها للزواج ولكن يتفاجئ برفضها له، وأيضا بأن ابنه سعيد يريد الزواج منها ونرى كيف يتعامل الحاج مع الموقف فينسى فكرة الزواج من سميره وتبدأ أُلفَت صاحبة سميرة بالتقرب من الحاج حتى يتزوجها ولكنها تزوجته طمعاً في الثراء فيضع خطة وهي، أن يدعى الإفلاس ويطلب من زوجاته المساعدة، ولما طلب الحاج متولي من زوجاته أن يعطوه المال قائلا لهم أنه خسر كل ممتلكاته وافقوا إلا أُلفَت.

بعد ذلك طلبت أُلفَت الطلاق فطلقها وفرح كل زوجات الحاج متولي بطلاقها منه وأخبرهم أنها كانت تحب أن يهديها المجوهرات لكنه كان بذكائه يخدعها ويهديها بدل الألماس الحقيقي زجاج مقلد يشبه الألماس رخيص الثمن.

وقام الفنان نور الشريف بتأدية دوره الحاج متولي وأيضا باقي أبطال المسلسل، وفادية عبد الغني في دور زبيدة "الزوجة الأولى". ماجدة زكي في دور أمينة "الزوجة الثانية". غادة عبد الرازق في دور نعمة الله "الزوجة الثالثة"، سمية الخشاب في دور مديحة "الزوجة الرابعة"، مصطفى شعبان في دور سعيد "ابن الحاج متولي من زوجته الأولى زبيدة"، ومونيا في دور أُلفَت "الزوجة الخامسة".





