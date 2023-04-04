تفاصيل اجتماع وزير الشباب والرياضة مع اتحاد الكرة بشأن تقنية الـ«VAR»

كشف محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، عن تفاصيل اجتماع الوزير أشرف صبحي، مع مجلس إدارة اتحاد الكرة، خاصةً فيما تم الإعلان عنه بشأن ضرورة إيجاد حل لأزمة تقنية الـ"VAR".

وقال الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الماتش" مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة "صدى البلد"، الوزير ناقش مع كل الأطراف مشكلة الـ"VAR"، وكذلك الحلول؛ من أجل إيجاد حل لها، وتم الاتفاق على تجديد التعاقد مع الشركة الإسبانية خلال الفترة المقبلة، باعتبار أن انتهاء التعاقد مع الشركة الإسبانية؛ يفترض أن يكون في أغسطس المقبل.

وأشار الشاذلي إلى أنه تم وضع إطار نهائي محدد لإنهاء الأزمة بشكل قاطع، وسيتم التواصل خلال الأيام المقبلة مع الشركة الإسبانية، وجدولة المديونيات، وسيتم ذلك باتفاق جديد".

وأوضح المتحدث، أن هناك الآن ظهيرًا رسميًا يتمثل في “الدولة” و"تدخل وزير الشباب والرياضة"؛ ما يمثل ضمانة للشركة الإسبانية، مؤكدًا أن الأزمة تقريبًا تم حلها فعليًا.

ولفت الشاذلي إلى أن التعاقد الجديد، سيكون بين عام أو عامين، وأن الشركة الإسبانية تريد تجديد التعاقد، لكنها كان تريد ظهير رسمي يضمن الصفقة.