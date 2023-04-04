المدير الفني الجديد.. الألماني هيرليتش يوقع للزمالك لمدة موسم ونصف| تفاصيل

كشف أحمد حسن، لاعب الاهلي السابق، عن المدير الفني الجديد لنادي الزمالك.

وكتب عبر فيسبوك: “الزمالك يحصل على توقيع الألماني هيرليتش لتدريب الفريق لمدة موسم ونصف”.

وكشف مصدر مطلع بنادي الزمالك عن اقتراب مسؤولي الأبيض من الاتفاق مع الألماني هايكو هيرليتش المدير الفني السابق لفريق بايرن ليفركوزن السابق لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الساعات القليلة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن هناك اتفاق بنسبة كبيرة مع المدير الفني خلال الساعات القليلة الماضية على تولي المسؤولية، وعلى الجهاز المعاون الأجنبي الذي سيرافقه في مهمته مع النادي.

وأضاف أنه من المنتظر أن يعلن الزمالك عن القرار النهائي عقب مباراة المصري المقرر لها غدا في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.