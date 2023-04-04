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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لحظة اصطدام شاحنة بطائرة قبل إقلاعها من مطار غرب المكسيك| فيديو

اصطدام شاحنة بطائرة
اصطدام شاحنة بطائرة في مطار المكسيك

اصطدم سائق شاحنة، في مطار غرب المكسيك، بطائرة، كانت تستعد للإقلاع إلى لوس أنجلوس، مُلحقا بها أضرارا كبيرة.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الشاحنة، وهي تصطدم بالطائرة المحملة بالركاب في مطار غوادالاخارا.

وأفادت الصحيفة البريطانية، بأن ركاب الطائرة اضطروا إلى النزول من الطائرة، وتغيير موعد رحلتهم.

وقالت شركة الطيران "فيفا إيروبوس" في بيان، إن السائق كان يقود شاحنة تموين ويوصل الطعام لطائرة أخرى في المنطقة المجاورة عندما فقد وعيه فجأة.

وأضاف البيان: "تسبب الحادث بأضرار في الطائرة، ولم يصب أحد سواء من الركاب أو طاقم الطائرة".

لوس أنجلوس صحيفة ديلي ميل البريطانية ديلي ميل شركة الطيران غرب المكسيك لحظة اصطدام

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