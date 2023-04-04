هشام آمنة: نولى اهتماما كبيرا لتوفير فرص العمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أشاد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، بجهود وزارة التضامن الاجتماعى والدور الذى تقوم به على أرض المحافظات خاصة ما تقوم به فى برامج الحماية الاجتماعية خاصة برنامج "تكافل وكرامة " وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين .

جاء ذلك خلال حضوره ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية بشأن تسويق المنتجات اليدوية والتراثية والتمكين الاقتصادي.



وقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعي الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، ومن جانب وزارة التنمية المحلية الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزير للمشروعات القومية وتطوير الريف المصري وتطوير الإدارة المحلية، في حضور عدد من قيادات الوزارتين.



وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون والتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي فى العديد من القطاعات والمجالات بالمحافظات لتحقيق توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبصفة خاصة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والتمكين الاقتصادي للأسر والفئات الأولى بالرعاية في مختلف المدن والمحافظات وكذا تسويق المنتجات اليدوية والتراثية على المستوى المحلي .

كما أشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً لتوفير فرص العمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عبر برنامج " مشروعك " وصندوق التنمية المحلية بما يسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر عبر دخل شهرى ثابت ، مشيراً إلى منصة " أيادي مصر " للتسويق الإلكتروني والتي أطلقتها الوزارة لتسويق المنتجات والحرف التراثية واليدوية التي تتميز بها المدن المصرية وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص لها على الإنترنت بما يساهم في توفير فرص عمل للشباب والفتيات والمرأة بالمحافظات والحفاظ على الحرف من الإندثار.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن رئيس الجمهورية وضع تلك المبادرة تحت رعايته لدعم شباب وفتيات مصر وخلق جيل قادر على إمتلاك الحرف الجيدة على الأرض في إطار دعمه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق جديدة وفرصة تسويقية للمنتجات المصرية في كافة المعارض الداخلية والخارجية .

وقال اللواء هشام آمنة أنه سيكون هناك تعاون في مجال توفير فرص العمل ودعم التكتلات الاقتصادية بالمحافظات والتسويق الالكترونى للمنتجات اليدوية والتراثية للأسر المنتجة وتوفير أماكن لإقامة معارض بعواصم المحافظات .

كما أكد اللواء هشام آمنة على أهمية دور الرائدات الريفيات في العمل المحلى ودعم جهود الدولة في عدد من الملفات خاصة الحماية الاجتماعية الشاملة وتنفيذ بعض المشروعات على أرض الريف المصرى .

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