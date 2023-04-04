خالد البلشي ينشر صور بداية الاستعدادات لإفطار النقابة في الدورين الثامن والرابع

نشر الكاتب الصحفى خالد البلشي، نقيب الصحفيين، صورا على صفحته على “فيس بوك”، عن بداية الاستعدادات للتجهيز لإفطار النقابة في الدورين الثامن والرابع.

وشهدت نقابة الصحفيين استعدادات مكثفة للإفطار الجماعى والاحتفال الذى تقيمه اليوم، الثلاثاء، بمناسبة مرور 82 عاما على إنشاء نقابة الصحفيين، حيث تم تكثيف العمل بسبب ارتفاع أعداد الحجوزات الخاصة بالإفطار.

وقال جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أنه “نظرا لارتفاع نسبة حجز الإفطار الجماعي الذي دعا إليه مجلس نقابة الصحفيين والذي يقارب الألف من الزملاء وأسرهم، أتمنى من الزملاء الشباب مساندة مجلس النقابة والجهاز الإداري في تنظيم حفل الإفطار، وكذا الاحتفال الذي يبدأ عقب الإفطار بمناسبة ذكرى مرور 82 سنة على تأسيس نقابتنا العريقة وتكريم الأساتذة من المحررين العسكريين بمناسبة انتصارات العاشر من رمضان”.

واضطر مجلس نقابة الصحفيين إلى استغلال الدورين الرابع والثامن، وذلك بسبب الأعداد الكبيرة التى ستشارك اليوم.

من جانب آخر، قامت إدارة مبنى نقابة الصحفيين، بعملية تنظيف شاملة لجميع أدوار المبنى، هذا بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ قرار المجلس بعودة استراحات الصحفيين فى جميع الأدوار، حيث تمت إزالة مكاتب الموظفين بالدور الرابع وإعادته كما كان مسبقا، وفرش صالونات الاستراحات.

وينظم مجلس نقابة الصحفيين، حفل إفطار جماعيا بالدور الثامن بمقر النقابة اليوم، الثلاثاء 4 أبريل 2023، الموافق 13 رمضان 1444هـ.

ويعقب حفل الإفطار احتفال النقابة بمرور 82 سنة على إنشائها، يحضره النقباء وأعضاء مجالس النقابة السابقون، كما يتم خلال الحفل تكريم أسماء المحررين العسكريين بمناسبة مرور 50 سنة على احتفالات العاشر من رمضان.

وأوضح جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة سيكرم جميع الزملاء المحررين العسكريين الحاليين خلال الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات السادس أكتوبر، في شهر أكتوبر المُقبل، ويقتصر حفل النقابة على تكريم المحررين العسكريين المشاركين في تغطية انتصارات العاشر من رمضان، أو الذين انتقلوا إلى رحمه الله مؤخرًا.

من جانبه، أعلن نقيب الصحفيين خالد البلشى عبر صفحته الخاصة على “فيسبوك”، أنه سيتم توفير وجبات صيامي في إفطار النقابة للزميلات والزملاء المسيحيين.

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