أنشيلوتي يتحدى برشلونة: حان دورنا للفوز بالكلاسيكو

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، أن فريقه سيبذل قصارى جهده للفوز على برشلونة في المباراة المقرر لها غدا الأربعاء، ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

كان ريال مدريد خسر أمام برشلونة بهدف دون رد في لقاء الذهاب.

وقال كارلو أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي لكلاسيكو الأرض:" حانا دورنا لتحقيق الفوز على برشلونة في لقاء الغد، نحن بحالة جيدة، متحمسون وعلى ثقة تامة بأننا سنقوم بعمل جيد".

أضاف:" الكلاسيكو دائما أهم مباراة بالنسبة لي، وأيضا لريال مدريد وللمشجعين، هناك تنافسية كبيرة جداً، هذه المباراة ستقودنا إلى لعب نهائي آخر وتلك هي الغاية الأكبر، إنها بطولة مهمة ونحن قريبون من الفوز بلقبها، سنفعل كل ما في وسعنا للعب النهائي".

تابع:" “من الواضح أن الكثافة والطاقة أمران مهمان في هذا النوع من المباريات، كما تتميز هذه المباريات بالضغط الكبير وقد تكون خبرة المخضرمين عاملاً مهما”.

واصل:" مودريتش وكروس لا يمكن المساس بهما؟ نعم، ولكن لا يعني تواجدهما في التشكيلة الأساسية دائما، لقد تواجد مودريتش على مقاعد البدلاء أمام بلد الوليد، هناك العديد من اللاعبين الذين لا يمكن المساس بهم ومن ثم عليك اختيار أحد عشر لاعبا".

اختتم:" في مثل هذه المباريات لا يمكنك التفكير في أن 11 لاعباً فقط سيكونون نجوم اللقاء، علي التفكير في الموارد التي أمتلكها على مقاعد البدلاء وأولئك كانوا الذين مهمين في العام الماضي، المهم هو محاولة أن يكونوا جميعا نجوما".