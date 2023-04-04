عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أنشيلوتي يتحدى برشلونة: حان دورنا للفوز بالكلاسيكو

كارلو أنشيلوتي
كارلو أنشيلوتي

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، أن فريقه سيبذل قصارى جهده للفوز على برشلونة في المباراة المقرر لها غدا الأربعاء، ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

كان ريال مدريد خسر أمام برشلونة بهدف دون رد في لقاء الذهاب.

وقال كارلو أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي لكلاسيكو الأرض:" حانا دورنا لتحقيق الفوز على برشلونة في لقاء الغد، نحن بحالة جيدة، متحمسون وعلى ثقة تامة بأننا سنقوم بعمل جيد".

أضاف:" الكلاسيكو دائما أهم مباراة بالنسبة لي، وأيضا لريال مدريد وللمشجعين، هناك تنافسية كبيرة جداً، هذه المباراة ستقودنا إلى لعب نهائي آخر وتلك هي الغاية الأكبر، إنها بطولة مهمة ونحن قريبون من الفوز بلقبها، سنفعل كل ما في وسعنا للعب النهائي".

تابع:" “من الواضح أن الكثافة والطاقة أمران مهمان في هذا النوع من المباريات، كما تتميز هذه المباريات بالضغط الكبير وقد تكون خبرة المخضرمين عاملاً مهما”.

واصل:" مودريتش وكروس لا يمكن المساس بهما؟ نعم، ولكن لا يعني تواجدهما في التشكيلة الأساسية دائما، لقد تواجد مودريتش على مقاعد البدلاء أمام بلد الوليد، هناك العديد من اللاعبين الذين لا يمكن المساس بهم ومن ثم عليك اختيار أحد عشر لاعبا".

اختتم:" في مثل هذه المباريات لا يمكنك التفكير في أن 11 لاعباً فقط سيكونون نجوم اللقاء، علي التفكير في الموارد التي أمتلكها على مقاعد البدلاء وأولئك كانوا الذين مهمين في العام الماضي، المهم هو محاولة أن يكونوا جميعا نجوما".

أنشيلوتي برشلونة كأس ملك إسبانيا ريال مدريد كلاسيكو الأرض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط مفاجئ.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

شهادات الـ22% تنتصر للجنيه.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار الآن بالبنوك

عقوبات منتظرة.. قرار عاجل من الكاف بشأن اشتباكات لاعبي الأهلي والهلال السوداني

لمدة موسم ونصف.. الزمالك يحصل على توقيع المدير الفني الجديد هايكو هيرليتش

بمبلغ خرافي.. الأهلي يستعيد لاعبه مرة أخرى من سيراميكا ..تفاصيل

دول العالم تتخلى عن الدولار.. هل يلفظ الأخضر أنفاسه الأخيرة؟| حرب اقتصادية

الأرصاد: سنسجل أعلى درجة حرارة خلال فصل الربيع

3 فصول في يوم.. تحذير شديد من طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: نسعى للتعامل مع أى تحديات أو معوقات تواجه قطاع السياحة

هل الخلاف الأسري مبرر للانتقام؟.. خبراء يكشفون عن مفاجأة ويضعون روشتة

ربنا يجيب الخير ..العامري فاروق يزف نبأ سار بشأن غرامة كهربا

دار الإفتاء: الأولى بالزوج صيانة مشاعر الزوجة المخلصة بدلا من التعدد

البشر هيحبوا روبوتات.. الرئيس التنفيذي السابق لـ جوجل يحذر من الذكاء الاصطناعي

قرار عاجل من كلوب ضد محمد صلاح قبل مباراة ليفربول ضد تشيلسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممثلة مسرحية.. من هي رويا هاشمي التي قلبت أحداث "الهرشة السابعة"؟

تعرضت للتحرش من سيدات.. إطلالات أثارت الجدل للفنانة أميرة فتحي

الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء المعتمدين لدى مصر

صورة حيرت الجميع لظهور درب التبانة فوق أشجار أجكال بسماء مدينة عربية

فيديو

طفلة تخطف قلوب رواد السوشيال ميديا في 18 ثانية.. والسبب

ملهاش علاقة بكذبة أبريل.. 14 يوم إجازة في الشهر | اعرف التفاصيل

كان ناشئا بالأهلي.. تعرف على حازم حسين أفضل لاعب بالدوري التركي/ فيديوجراف

جمعت بين 4 أزواج| حكاية جبروت إمرأة في الشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ