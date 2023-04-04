الاستئناف تقضي ببطلان دفع عبد الله السعيد بدفع 2 مليون دولار للاهلي

اعلن احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق بالغاء حكم الزام عبد الله السعيد بدفع ٢ مليون دولار للنادي الاهلي .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" عاجل.. محكمة الاستئناف تقضي ببطلان حكم مركز التسوية والتحكيم الصادر ضد عبدالله السعيد في الدعوى المرفوعة ضده من قبل الأهلي وإلغاء حكم إلزامه بدفع 2 مليون دولار ".

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن الأسباب الحقيقية التي أفشلت انتقال عبدالله السعيد، قائد بيراميدز، إلى نادي الزمالك في الميركاتو الشتوي.

وكتب مهيب عبد الهادي: "عبد الله السعيد لاعيب كبير أوي أوي وخامة نادرة في الدوري المصري.. خسارة كبيرة عدم ضمه للزمالك.. والحقيقة أن أحد أسباب فشل الصفقة هو فيريرا اللي كان رافض اللاعب بداعي أن طريقة لعبه مش محتاجة لاعب زي عبد الله السعيد".