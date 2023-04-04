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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فنانات ظهرن بفساتين الزفاف في المسلسلات الرمضانية.. من الأجمل؟

فساتين الزفاف الفنانات
فساتين الزفاف الفنانات في المسلسلات الرمضانية

ظهرت الكثير من الفنانات في المسسلات الرمضانية بفستان الزفاف خلال الأحداث، وكانت جميع الفساتين عصرية ومميزة للغاية.

 

فساتين زفاف الفنانات في المسلسلات الرمضانية



وكان من بين أشهر فساتين الزفاف، فستان الراقصة لورديانا في "الكبير أوي 7"، وصممه لها هاني البحيري.

 

الراقصة لورديانا
الراقصة لورديانا

 

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وظهرت الفنانة أسماء جلال لفستان الزفاف في مسلسل "الهرشة السابعة"، وكان من تصميم سارة أنسي.
 

أسماء جلال
أسماء جلال
أسماء جلال
أسماء جلال


فيما ظهرت الفنانة أمينة خليل بفستان زفاف ناعم وبسيط للغاية في حفل زفافها في الحلقات الأولى من مسلسل الهرشة السابعة.

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل


وظهرت أيضا الممثلة دينا الشربيني بفستان زفاف من الدانتيل وبأكمام طويلة في حلقة مسلسلها كامل العدد.

 

دينا الشربيني
دينا الشربيني

 

كما ظهرت الفنانة ريهام عبد الغفور بفستان مختلف ومميز خلال حفل زفافها في مسلسلها الرمضاني رشيد.

 

ريهام عبد الغفور


فيما اختارت نجمات أخريات الظهور بفساتين الزفاف فيس المسلسلات الرمضانية، فمن منهم الأجمل.
 

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