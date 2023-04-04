عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الأرز الملون .. أحمر وأصفر وأخضر

طريقة عمل الأرز
طريقة عمل الأرز الملون .. أحمر وأصفر وأخضر

يعد الأرز من الأكلات الرئيسية التي يتناولها الأشخاص جنب الأطباق المختلف فهو طبق جانبي ممتاز للأطعمة الشرقية والغربية.


نعرض لكم طريقة عمل تورتة الأرز الملون بشكل ومذاق مميز من خلال خطوات الشيف شربيني.

لو بتاكل بلح باللبن طول شهر رمضان .. هذه تكون النتيجة 

فاكهة الجنة .. اكتشف تأثير تناول الموز في السحور

بمجرد النظر .. علامة تكشف السوبيا المغشوشة من الأصلية

لو تناولت الزبادي كل يوم فى السحور طول رمضان.. هذه تكون النتيجة

مقادير تورتة الأرز الملون:
أرز
جزر
سبانخ
بنجر
الوان طعام
سجق
بصل
ثوم
مرقة
فلفل الوان
ملح فلفل
صلصة طماطم
طماطم
زيت عباد الشمس

ارز اخضر
ارز اخضر

طريقة عمل تورتة الأرز الملون:
* جهزى 4 أوانى “ حلل” وضعي فى كل منها ماء ثم ضعيهم على النار حتى الغليان ثم ضعي فى كل منهما الأرز مع المواد الطبيعية التى تعطيه اللون المميز.
* لعمل اللون البرتقالى افرمى الجزر مع الزيت فى كبة كهربائية وضعيه فى إحدى أوانى  الأرز مع الملح والفلفل ومرقة وماء وانتظري حتى ينضج.
* لعمل اللون الأخضر افرمي السبانخ مع الزيت فى كبة كهربائية ثم ضعيه على الأرز مع المرقة والملح والفلفل وماء وانتظري حتى النضج.
* لعمل اللون الأحمر افرمي البنجر مع الزيت في كبة كهربائية وضعيهما في حلة الأرز الثالثة مع  والملح والفلفل وماء حتى تنضج.
* في حلة رابعة ضعي ألوان الطعام الصفراء أو الكركم مع الأرز والملح والفلفل والمرقة وماء واتركيهم حتى النضج.

الارز تورتة الأرز تورتة الأرز الملون الأرز الملون طريقة عمل الأرز الملون طريقة عمل الأرز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقوبات منتظرة.. قرار عاجل من الكاف بشأن اشتباكات لاعبي الأهلي والهلال السوداني

الجو هيقلب بكرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

ننشر جداول امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب المدارس بعد اعلانها في المديريات

لمدة موسم ونصف.. الزمالك يحصل على توقيع المدير الفني الجديد هايكو هيرليتش

دول العالم تتخلى عن الدولار.. هل يلفظ الأخضر أنفاسه الأخيرة؟| حرب اقتصادية

قرار عاجل من كلوب ضد محمد صلاح قبل مباراة ليفربول ضد تشيلسي

السعودية.. تعليق الدراسة ببعض مدارس المملكة بسبب حالة الطقس

قرار عاجل من روسيا ضد المشتبه بها في تفجير سان بطرسبرج

موضوعات متعلقة

حيلة مذهلة لخفض نسبة السكر قبل تناول الطعام

6 أطعمة تحمى من أمراض الشيخوخة وتجاعيد البشرة

لو بتاكله كل يوم .. اعرف تأثير الزبادي فى السحور

طريقة عمل الكبيبة بالبرغل بمذاق شهى

مش شعرهم الطبيعي .. نجمات لجأن الباروكة في مسلسلات رمضان

طرق علاج الدوخة في شهر رمضان

اكتشفه بسرعة .. إليك أعراض قصور القلب

طريقة عمل رول الكنافة بالموز.. حلويات رمضان

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف تحتفل بذكرى بدر يوم الجمعة المقبل

400 مليون يورو سنويا.. عرض خيالي من الهلال السعودي لضم ليونيل ميسي

لأول مرة منذ 8 سنوات.. إيران تعين سفيراً لدي الإمارات

وزير التعليم: الهدف من الانتقال للعاصمة الإدارية تقديم أفضل الخدمات بأحدث الوسائل

لاتذهب بدونها ..قرار عاجل من الشهر العقاري بشأن تحصيل رسوم خدماته

دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان.. يزيد الحسنات ويحط السيئات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الأرز الملون .. أحمر وأصفر وأخضر

مشروبات وأطعمة تجنب تناولها هذا الأسبوع من رمضان .. ماهى ولماذا؟

بمجرد النظر .. علامة تكشف السوبيا المغشوشة من الأصلية

من إهانة الزي الفرعوني لفيديوهات خادشة| ماهي العقوبة المتوقعة على سلمى الشيمي

فيديو

عاطل لمدة سنتين..معلومات مثيرة عن الألماني هايكو هيرليتش الأقرب لقيادة الزمالك؟

ما بتشبعي بهدلة.. خناقة ميريام فارس وفارس كرم عبر تويتر

إمام عاشور على خطى محمود كهربا..مفاجأة في انتقال اللاعب إلى الأهلي "فيديوجراف"

كارثة تقترب..العالم الهولندي يحذر من زلزال كبير في هذا الموعد | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ