طريقة عمل الأرز الملون .. أحمر وأصفر وأخضر

يعد الأرز من الأكلات الرئيسية التي يتناولها الأشخاص جنب الأطباق المختلف فهو طبق جانبي ممتاز للأطعمة الشرقية والغربية.



نعرض لكم طريقة عمل تورتة الأرز الملون بشكل ومذاق مميز من خلال خطوات الشيف شربيني.

مقادير تورتة الأرز الملون:

أرز

جزر

سبانخ

بنجر

الوان طعام

سجق

بصل

ثوم

مرقة

فلفل الوان

ملح فلفل

صلصة طماطم

طماطم

زيت عباد الشمس

ارز اخضر

طريقة عمل تورتة الأرز الملون:

* جهزى 4 أوانى “ حلل” وضعي فى كل منها ماء ثم ضعيهم على النار حتى الغليان ثم ضعي فى كل منهما الأرز مع المواد الطبيعية التى تعطيه اللون المميز.

* لعمل اللون البرتقالى افرمى الجزر مع الزيت فى كبة كهربائية وضعيه فى إحدى أوانى الأرز مع الملح والفلفل ومرقة وماء وانتظري حتى ينضج.

* لعمل اللون الأخضر افرمي السبانخ مع الزيت فى كبة كهربائية ثم ضعيه على الأرز مع المرقة والملح والفلفل وماء وانتظري حتى النضج.

* لعمل اللون الأحمر افرمي البنجر مع الزيت في كبة كهربائية وضعيهما في حلة الأرز الثالثة مع والملح والفلفل وماء حتى تنضج.

* في حلة رابعة ضعي ألوان الطعام الصفراء أو الكركم مع الأرز والملح والفلفل والمرقة وماء واتركيهم حتى النضج.