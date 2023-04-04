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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب: لا أصدق مثولي أمام المحكمة

الرئيس السابق دونالد
الرئيس السابق دونالد ترامب

كشفت محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب اليوم عن بعض من التهم الموجهة إليه، حيث اتهم المدعي العام لمانهاتن ترامب بالتآمر.

ووجه المدعي العام لترامب تهمة تقديم رشاوي لشراء سكوت سيدتين، وهذا ما نفاه الرئيس الأمريكي السابق أمام المحكمة اليوم.

واعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن استدعاءه للمثول أمام القضاء حدثاً "سريالياً".

وقال ترامب قبل مثوله أمام محكمة مانهاتن: “سيعتقلونني ولا أصدق ذلك ومثولي أمام المحكمة سريالي.. أنا لا أستطيع أن أصدّق أن هذا يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية”.

ويقول مراقبون إن ترامب سيعمل على إفشال تهم المدعي العام ألفين براج، بكل الحيل الممكنة.

وأخبر ترامب مستشاريه وشركاءه في الأيام الأخيرة أنه مستعد لتصعيد الهجمات ضد المدعي العام في مانهاتن الفين براج، متوعدًا إياه لأنه هو من أعاد إحياء الملاحقة الجنائية في مدفوعاته المالية لشراء صمت الممثلة ستورمي دانيلز في عام 2016 بعد أن وجهت له هيئة محلفين لائحة الاتهام.

قال ترامب في منشورات على موقع Truth Social إن النيابة كانت سياسية بحتة، متهماً ألفين براج بالمختل عقلياً.

ووضعت هذه الخطة في منتجعه في Mar-a-Lago على هامش اجتماعات إستراتيجية عقدها ترامب مع مستشارين ومشاركين حول كيفية الرد على لائحة الاتهام من وجهة نظر قانونية وسياسية، وهي جلسات كشفها مصدران مقربان من الرئيس السابق.

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