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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 5 ابريل 2023

صدى البلد

ينشر “صدى البلد” أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت اليوم، الاربعاء 5 أبريل  2023.

أسعار الحديد

سجل سعر حديد عز 32.135 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

 وسجلت أسعار منتجات السويس للصلب 32.050 جنيهًا.

وسجلت منتجات بشاي للصلب 29000 جنيه للطن.

أسعار الحديد شهر ابريل

سجل حديد الجيوشي للصلب 35.500 جنيه.

 سجل حديد المصريين سعر 32.050 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

حديد الجارحي بسعر 27000 جنيه للطن.

فيما سجل سعر حديد المراكبي 29.500 جنيه للطن.

وسجل حديد العشرى 29.500 جنيه للطن 

وبلغ سعر حديد مصر استيل 36000 جنيه للطن 

وسجل حديد الكومى 36000 جنيه للطن 

وسجل حديد العلا 35.800 جنيه للطن 

أسباب زيادة أسعار الحديد  

وأوضح المهندس إسلام الجيوشي عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، في تصريحات سابقة، أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار يرجع لقرار البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف وصعود أسعار الدولار في مقابل الجنيه وما يتبع ذلك من ارتفاع التكلفة الإنتاجية من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المحلية ومصروفات الطاقة والتشغيل، متوقعًا في الوقت ذاته اتجاه الأسعار للهبوط قي غضون الأسبوعين المقبلين في ظل ثبات أسعار المواد الخام بالأسواق العالمية على مدار الفترة الأخيرة وتحديدًا خام البيلت واتجاه مؤشر الأسعار نحو الهبوط. 

حجم إنتاج الحديد في مصر 

ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن، ويزن حوالي 4.5 مليون طن، في حين أن وارداته من «البليت» تقدر بـ3.5 مليون طن، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.

أسعار الأسمنت 

سعر أسمنت لافارج «المخصوص» يسجل 1905 جنيهًا للطن.

 طن أسمنت وادي النيل  يصل سعره إلى 1850 جنيهًا للطن.

وسجل سعر أسمنت السويدي  1990 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت العربية المسلح 1935 جنيه للطن .

سعر طن أسمنت العسكري 1840 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت حلوان 1890 جنيهًا للطن.

 سعر «الأسمنت الأبيض العادة» عند 1975 جنيه للطن.

 وبلغ سعر متوسط الأسمنت «سوبر سيناء» 1870 جنيه للطن.

اسمنت النصر 1910 جنيه للطن .

اسمنت السهم 1850 جنيه للطن .

اسمنت المسله 1895 جنيه للطن .

اسمنت العسكرى بنى سويف 1830 جنيه للطن. 

اسمنت الممتاز 1940 جنيه للطن .

اسمنت تايتان 1890 جنيه للطن .

اسمنت اسيوط 1800جنيه للطن .

اسمنت المهندس 1900 جنيه للطن .

اسمنت النهضة 1820 جيه للطن. 

اسمنت اسوان 1780 جنيه للطن .

اسمنت السد العالى 1780 جنيه للطن. 

اسمنت قنا 1830 جنيه للطن .

اسمت المصريين 1770 جنيه للطن

البنك المركزي أسعار الدولار أسعار الدولار السويس حديد التسليح السد العالى أسعار الدولار اتحاد الصناعات أسعار الدولار

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