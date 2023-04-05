مصر لا تعرف العنصرية.. رد ناري من شبانة على بيان الهلال السوداني

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الشعب المصري لا يعرف معنى كلمة "العنصرية" من الأساس، مؤكدًا أن ما صدر عن نادي الهلال السوداني أمر غريب جدًا.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "هل يجوز حديث مسئولي الهلال السوداني بوجود عنصرية ضدهم، ولن نتحدث أي بيانات أو أحاديث صدرت".

وأضاف شبانة: "كل الجماهير السودانية تعلم أن الأرض المصرية هي الحضن الدافئ لهم، ونحن شعب ودود معهم، ولن أتحدث عن أمور سابقة ومنها عدم شكوى الأهلي للهلال في وقت سابق".

وزاد شبانة: "نادي الهلال السوداني أعلن في وقت سابق توجيه الشكر للنادي الأهلي بسبب حسن الاستقبال للبعثة عند وصولها إلى القاهرة الأسبوع الماضي".

وأكمل: "اقول للأشقاء في السودان (ليس هذا الشكل الذي يجب أن تكون عليه العلاقات بين الأندية المصرية والسودانية)، ما تم سرده مؤخرا فتح الباب أمام مثيري الفتن لإشعال الأمور".

رد ناري من شبانة على بيان الهلال السوداني

وأردف شبانة: "الأهلي يحترم كل الأندية في القارة السمراء، وخاض العديد من المواجهات على مدار تاريخه ولم نسمع مرة بهذه الأحاديث التي ذكرها مسئولي الهلال، الفريق السوداني خسر فنيًا في الملعب، ولو كانوا فازوا على صن داونز كان سيصعد وسيغلق الأهلي الملف تماما ويعمل على اصلاح الأخطاء".

واستطرد شبانة: "توجيه أنظار الهلال إلى أمور آخرى إلى أن الخسارة ليست فنية أمر غريب، الجميع أشاد بقيمة ومكانة الهلال كأحد الأندية العربية الكبيرة، ولا نعرف من يقف وراء إدارة الهلال والتي تحاول صرف توجيه الانظار بعيدًا عن المباراة".