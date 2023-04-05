اللقطات الأولى من مران الأهلي استعدادًا لمواجهة غزل المحلة بالدوري.. شاهد

شارك الإعلامي أحمد شوبير صور من مران الأهلي قبل مواجه غزل المحلة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب شوبير:" لقطات من مران الأهلي الرئيسي استعدادًا لمواجهة غزل المحلة في الدوري الممتاز".

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فريق غزل المحلة، غدا الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة والربع مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز، علي ستاد وي السلام.



ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيراميدز في نهائي كأس مصر، يوم الإثنين الموافق 10 أبريل الجاري، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.