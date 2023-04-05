أحمد حسن: حجازي سجل أكبر عدد أهداف في بطولة الدوري السعودي للمحترفين..تفاصيل

شارك اللاعب أحمد حسن تغريدة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب حسن:"شبكة أوبتا للإحصاء: منذ انضمام أحمد حجازي لصفوف نادي ‎الإتحاد لا يوجد مدافع سجل أهداف في بطولة الدوري السعودي للمحترفين أكثر منه .. سجل (9) أهـداف".

ويذكر أنه قد أعلن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، تشكيل فريقه، لملاقاة ضمك، في الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري السعودي.

تشكيل اتحاد جدة

ويتواجد أحمد حجازي وطارق حامد في التشكيل الأساسي لـ اتحاد جدة، والذي جاء كالآتي:

في حراسة المرمى: مارسيل جروهي

خط الدفاع: أحمد حجازي - أحمد شراحيلي - مدالله العليان - أحمد بامسعود

خط الوسط: طارق حامد - إيجور كورنادو - برونو هنريكي

خط الهجوم: هارون كمارا - رومارينيو - عبد الرزاق حمد الله