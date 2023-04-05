قومى المرأة يدرب 90 سيدة على كيفية إدارة وتشغيل المطابخ بكفر الشيخ

نفذ فرع مجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، مبادرة "مطبخ المصرية" بالمدرسة الفندقية، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي بكفر الشيخ، وفى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، ومبادرة حياة كريمة.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمجهودات التي تبذلها مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، الدكتورة أماني شاكر، وعضوات المجلس، في تدريب السيدات، لتبني المشروعات الصغيرة، إضافة لمساعدة المجلس للأسر الأولى بالرعاية، وتنظيم الفعاليات المتعددة ضمن حياة كريمة.

قالت مقررة فرع المجلس القومي بكفر الشيخ، إنه جرى تدريب 90 سيدة من قرى حياة كريمة، على كيفية إدارة وتشغيل المطابخ الكبرى، وإعداد الولائم والحفلات والمناسبات وإعداد الوجبات الجاهزة ، كنواة لمشروع صغير، فضلاً على تقديم 150 وجبة للأسر غير القادرة بقرى مركز مطوبس كأحد مخرجات المبادرة.

جاء ذلك بحضور المهندسة سوسن هيبة، وفريدة المزين، والدكتورة ماجدة عمر، عضوات الفرع، وياسمين زكريا، من أمانة المجلس، وبتنسيق شاهندا كمال.

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