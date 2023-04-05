وضع حد للصراع.. أمريكا وفرنسا تلجآن لـ الصين لإنهاء حرب أوكرانيا

أعرب الرئيسان الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون، عن أملهما بأن تساعد الصين في تسريع إنهاء حرب أوكرانيا.

وحسب وكالة "فرانس برس”، أوضح مصدر دبلوماسي فرنسي، في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الفرنسي والأمريكي، أن هذه المحادثة بينت "وجود رغبة مشتركة لدى فرنسا وأمريكا بالانخراط مع الصينيين في جهود مشتركة لتسريع وضع حد للحرب في أوكرانيا وإرساء سلام مستدام".

وأضاف أن الرئيسين أعربا خلال المحادثة عن أملهما في "الاستحصال من الصينيين على مساهمة في الجهد العالمي المبذول على صعيد التضامن بين الشمال والجنوب، ووضع أجندة مشتركة مع الصين حول المناخ والتنوع البيولوجي".

وجاءت المحادثة بين الرئيسين الفرنسي والأمريكي قبل ساعات قليلة من توجه ماكرون إلى الصين في زيارة تستمر ثلاثة أيام.