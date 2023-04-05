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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يعرضك للاختراق فورا .. احذر لا تفعل هذا الأمر أثناء استخدام فيسبوك

فيسبوك Facebook
فيسبوك Facebook

يقوم الكثير من الأشخاص باستخدام حساب فيسبوك للدخول إلى تطبيقات أخرى، وعند القيام بذلك تطلب هذه التطبيقات إذنًا للوصول إلى ملفاتك الشخصية وعنوان بريدك الإلكتروني، كما أنه إذا منحت إذن التطبيق ، فسيسجل دخولك دون الحاجة إلى إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك. 

 

كما قد تطلب بعض التطبيقات أيضًا أذونات إضافية ، مثل الوصول إلى قائمة الأصدقاء أو القدرة على النشر نيابة عنك، وربما لاحظت أن المزيد والمزيد من مواقع الويب والتطبيقات تمنحك خيار تسجيل الدخول بحسابك على فيسبوك إلا أن هناك أيضًا بعض المخاطر التي ينطوي عليها هذا الأمر والتي تعرضك للاختراق وسرقة جميع بياناتك. 

 

ويعد استخدام فيسبوك لتسجيل الدخول إلى مواقع أخرى مشكلة كبيرة إذا تمكن أحد الهاكرز من الوصول إلى حسابك على فيسبوك ، حيث يمكنهم بعد ذلك تسجيل الدخول إلى جميع الحسابات الأخرى التي ربطتها به، وهذه مخاطرة أمنية كبيرة للغاية. 

 

كما أنه إذا كنت تستخدم كلمة مرور غير آمنة لحساب فيسبوك الخاص بك ، واستخدمت منصة فيسبوك لتسجيل الدخول إلى عدة مواقع أخرى ، فإنك تترك مفاتيح حياتك على الإنترنت، حيث يمكن الوصول بكل سهولة إلى جميع بياناتك، بحسب Experian . 

 

ومؤخرا، كشف الباحث الأمني ​​يوسف صمودة أن المستخدمين الذين يقومون بتسجيل الدخول إلى فيسبوك باستخدام حساب Gmail يكونون أكثر عرضة للاختراق، حيث تم اختراق أعداد هائلة من المستخدمين الذين يقومون باستخدام Gmail عند فتح فيسبوك.

 

 ويعد استخدام نفس الحساب لعمليات تسجيل دخول متعددة يعرض صاحبه للاختراق بنسبة أكبر مقارنة بمن يقومون بتسجيل الدخول باستخدام الاسم وكلمة المرور الخاصة بهم. 

 

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