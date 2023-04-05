وزيرة الهجرة تؤكد أهمية الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج باعتبارها مشروعًا وطنيًا

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي، أهمية تنفيذ الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج باعتبارها مشروعا وطنيا، وأحد أبرز مطالب المصريين بالخارج سواء من كبار المستثمرين الذين استجابوا لطلب المشاركة في التأسيس أو المواطنين الراغبين في الحفاظ على مدخراتهم وتنميتها.

جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري الذي عقدته وزيرة الهجرة اليوم، الأربعاء، عبر الفيديو كونفرانس، مع أعضاء المجلس التأسيسي الخاص بـ "شركة المصريين بالخارج للاستثمار"، بحضور الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وخبير صندوق النقد الدولي السابق، وعمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، ووسيم زكي، المستشار المالي لوزارة الهجرة، ونمير نجم، المستشار القانوني لوزارة الهجرة.

وقالت وزيرة الهجرة لأعضاء المجلس التأسيسي: "أنتم من أصحاب الخبرات المتميزة في مجالات المال والأعمال، وتديرون شركات عالمية حققت نجاحًا في السوق المصرية، لذلك فإن اجتماعنا هذا إنما هو لمناقشة الخطوط العريضة لإقامة هذه الشركة وآلياتها والقطاعات التي ستعمل فيها".

من جهته، عبر الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وخبير صندوق النقد الدولي السابق، عن تقديره لحماس المشاركين من الخبراء والمستثمرين المصريين المتميزين في العديد من المجالات وللدافع الوطني لديهم، منوها إلى أن الاقتصاد المصري قوي، وبالتأكيد فإن ضخ مزيد من الاستثمارات سيضمن فرصًا أكبر لجذب المستثمرين في مختلف المجالات.

من جهتهم، أعرب أعضاء المجلس التأسيسي عن تقديرهم لاهتمام وزارة الهجرة بالمستثمرين المصريين المقيمين في الخارج، وقالوا إنهم بدأوا التنسيق والنقاش فيما بينهم حول قطاعات الاستثمار المختلفة، مشيرين إلى أنه فور الإعلان عن توقيع البروتوكول الخاص بالشركة فإن ذلك لاقى قبولا كبيرا وصدى واسعا لدى الجاليات المصرية، مؤكدين أن الهدف الأسمى من الشركة هو دعم الاقتصاد المصري واستفادة المصريين بالخارج.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية ومتتابعة فيما بين أعضاء المجلس التأسيسي وكذلك إطلاع وزيرة الهجرة أولا بأول على المستجدات والمقترحات والأفكار، من أجل الإسراع في ترتيب لقاءات مع الجهات المعنية في الدولة والمختصة في كل قطاع على حدة للطرح والاستماع من أجل الوصول إلى صيغة توافقية مثمرة تحقق نتائج إيجابية ومُرضية للمصريين في الخارج الراغبين في الاستثمار في هذه الشركة الكبيرة والمهمة ومتعددة المجالات.

وقد شارك في الاجتماع أعضاء المجلس التأسيسي: المهندس أشرف دوس، رجل الأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية مؤسس المنطقة اللوجيستية في الدلتا "داون تاون دلتا" بطنطا بمحافظة الغربية، والمهندس تامر هدايت، رجل الأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية رئيس مجلس إدارة شركة "نت سينك" الأمريكية، والدكتور حسن الجراحي، رجل الأعمال بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجلس إدارة شركات مصنع الأمل للطباعة والبارز للصناعة والمصرية لنماذج المعلومات.

كما شارك في الاجتماع الخبير المصرفي وائل حسن، مستشار التمويل العقاري السابق في بنك جي بي مورجان تشيس بالولايات المتحدة الأمريكية، وعادل بولس، رجل الأعمال في كندا رئيس مجلس إدارة شركة أميرة للمنتجات الغذائية ورئيس شبكة الأعمال المصرية الكندية، وعمر عبد الله شحاتة، رجل الأعمال بجنوب أفريقيا ومملكة ليسوتو رئيس مجلس إدارة شركة فيكتوريا أجريتك سولوشنز ورئيس منظمة مركز للتنمية والأمن الغذائي في أفريقيا بمملكة ليسوتو، وكريم أسعد، رجل الأعمال في إنجلترا مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Brooks & Kempton Ltd وKimpex International، وممثل عن اللورد ناصر فؤاد، نائب ملك بريطانيا عن مقاطعة شيشاير، والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات "سانت جورج" للرعاية الصحية، وعن الدكتور إبراهيم عزت، رجل الأعمال بالنمسا ورئيس مجلس إدارة لاكتو مصر.