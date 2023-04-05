الزمالك يقرر تعديل وتمديد عقد محمد صبحي

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن إدارة الكرة استقرت على حسم ملف تعديل عقد محمد صبحي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل نهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد الحارس الدولي مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم المقبل، إلا أن إدارة الكرة بالزمالك تسعى لحسم ملف تعديل وتمديد عقد اللاعب في الفترة المقبلة.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، قرر رحيل الجهاز الفني المؤقت بالكامل وإقالة الجهاز الإداري، بالإضافة إلى تجميد أربعة لاعبين لنهاية الموسم وخصم 25% من مستحقات اللاعبين هذا الموسم.

هذا إلى جانب خصم 30% من مجموع العقود، ومنع الجهاز المؤقت الراحل من دخول نادي الزمالك.