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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمرمى الهلال السوداني.. كهربا يحصل على أفضل هدف في دوري أبطال أفريقيا

كهربا
كهربا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن حصول هدف اللاعب محمود كهربا في مرمى الهلال السوداني، على أفضل هدف في دوري أبطال أفريقيا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب شوبير: “اختيار هدف كهربا فى مرمى الهلال السوداني أفضل هدف في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا”. 

علي جانب آخر، أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي متبقى أمامه 6 أيام من أجل تسديد الغرامة المالية لصالح الزمالك، مشيرًا إلى أن الغرامة تضامنية بين اللاعب ونادي ديبورتيفو ألافيش البرتغالي، وأي طرف سوف يسدد الغرامة بعدها يعود لمطالبة الطرف الآخر بالجزء المستحق عليه.

وقال "شبانة" في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "الطاقم القانوني لكهربا قرر تسديد الغرامة المالية ومن ثم مطالبة نادي ديبورتيفو ألافيش بالأموال، والنادي البرتغالي سوف يقوم مستثمر عربي بشرائه قريبًا".

وأضاف: "سوف يتم سداد قيمة غرامة كهربا 2.4 مليون دولار بحد اقصى يوم الأحد القادم، وتم إبلاغ النادي البرتغالي بتسديد حصته ومن ثم تحصيل المبلغ منه مستقبلًا، وقد يتم مقاضاته حال عدم التزامه بدفع المبلغ".

وزاد: "الفلوس حاليًا في حساب محمود كهربا، وهناك طريقتان للسداد، الأولى تسديد المبلغ في بنك مصر الخاص بالزمالك، أو تسديد الفلوس إلى اتحاد الكرة ويتم إبلاغ الفيفا بعد ذلك، يتم الآن دراسة الموقف من محامي اللاعب".

وأكمل: "الأهلي كان يسعى لضم مهاجم في شهر يناير الماضي، وبعدها حصل كهربا على الفرصة وتألق مع الفريق الأحمر، وهو ما جعل محبي النادي يتكاتفون لمساعدة اللاعب ماليًا ولن أكشف عن التفاصيل والكواليس، وأعلم تمامًا أسماء كثيرة ساعدت اللاعب".

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