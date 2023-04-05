بتراجع 1500 جنيه للصويا.. استقرار أسعار زيت الطعام محليا للمستهلك

استقرت أسعار زيت الطعام فى الأسواق المحلية، بعدما تراجع طن الصويا المكرر، بمقدار 1500 جنيه ، ويتم طرح زيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وعلى بطاقات التموين وأيضا في فروع "أهلا رمضان" ضمن العديد من السلع الغذائية الأخرى.

وينشر " صدى البلد" اسعار زيت الطعام فى السوق المحلى ، حيث استقر سعر طن زيت الذرة الخام في السوق المحلي، عند 48,000 جنيه للطن ، وظلت أسعار زيت الذرة المكرر، على نفس مستوياتها، عند 56,000 جنيه للطن.

كما ثبت سعر زيت الصويا المكرر، عند 59,000 جنيه للطن، بعد تراجع أمس بمقدار 1,500 جنيه، وبثبات في القيمة، أتت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، عند مستوى 55,000 جنيه للطن.

وواصل سعر طن زيت الأولين، ثباته السعري، مسجلًا 53,000 جنيه للطن، وسجل سعر زيت عافية ذرة "700 مل" نحو 62 جنيهًا، وبلغ سعر زيت كريستال ذرة "1" لتر نحو 70 جنيهًا

ووصل زيت عباد 2.25 لتر عند 125 جنيهًا، وزيت سلايت ذرة 750 مل عند 50 جنيهًا، وسعر زيت حلوة "700 مل" عند 42 جنيهًا، وزيت قلية خليط "1" لتر قيمة 62 جنيهًا، ووصل سعر زيت عباد 1.6 لتر، لـ82 جنيه.