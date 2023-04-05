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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نهال طايل: رمضان فرصة نراجع نفسنا ونتعلم الصبر

نهال طايل
نهال طايل

قالت الإعلامية نهال طايل، إن شهر رمضان هو فرصة من الله سبحانه وتعالى، معقبة: “فرصة جوا شهور السنة.. فرصة نراجع فيها نفسنا ونتعلم”، مؤكدة أنه يجب اغتنام رمضان في تعلم الصبر.

 

وأضافت “طايل” خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامجها “احنا لبعض” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن شهر رمضان فرصة لتحكم في الذات والتحلي بالهدوء والالتزام بالصلاة وقضائها كاملة.

 

وتابعت أن الله سبحانه وتعالى رحمته واسعة، مشيرة إلى أن الاستغفار له أهمية كبرى وفوائد كثيرة، معقبة: “بيشيل ذنوب كتير أوي وبيقرب خير كتير أوي”.
 

نهال طايل رمضان إحنا لبعض توك شو توك شو صدى البلد

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