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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خطوات ترخيص المحال العامة في العقارات المخالفة والغير مرخصة

ترخيص المحال
ترخيص المحال

سمح قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ، ترخيص المحال في العقارات المخالفة او الغير مرخصة وحدد شروطا لذلك..

حيث يتم منح ترخيص مؤقت لمدة 5 سنوات لحين إنتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب وذلك ولكن بشرط ان يكون العقار سليم انشائيا بموجب تقرير هندسي معتمد.


اما الاوراق المطلوبة للحصول على ترخيص المحال ،حيث يتم تقديم نموذج طلب الترخيص مرفة به ..

١ -صورة من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع علي الاصل لطالب الترخيص .

٢ -اذا كان طالب الترخيص اجنبيا فيقدم صورة من جواز السفر بعد الاطلاع على الأصل علاوة على ترخيص الموافقة الصادر من وزارة القوي العاملة.

3 –في حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسهيتم تقديم لمركز الترخيص توكيل رسمي. 

4 - صورة من رخصة البناء بعد الاطلاع على الأصل إن وجدت أو ما يفيـد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار.

5_تقديم إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حالة وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.
 

6 - صورة من عقد الملكية / عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل علـى أن يكون عقد الإيجار متضمنا الآتي (مثبت التاريخ – أن يكون ساري المفعـول لمـدة لاتقل عن سنة – أن يكون موضحا به نوع النشاط المطلوب ترخيصه ) .

7 –في حالة بناء العقار قبل العمل بالقوانين المنظمة للبناء أو المستثناه من تطبيق أحكام قانون البناء فيتم تقديم شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مـصلحة الضرائب العقارية مبينا به تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار .

۸ – رسم توضيحي (كروكي) على أن يكون موضح به موقع المحل ومشتمل على اسم الحي/ الجهاز أو المنطقة واسم الشارع ورقم العقار (إن وجد) الواقع بهاالمحل .

9 –في حالة عـدم وجـود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص يتم  تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار .

۱۰ – صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل.

11 – مستخرج رسمي من السجل التجاري .

۱۲ – شهادات صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير  وتداول الأغذية والمشروبات .

13_ الى ألا يقل سن طالب الترخيص عن ٢١ سنة ميلادية.

ترخيص المحال العقارات المخالفة ترخيص مؤقت الاوراق المطلوبة للحصول على ترخيص المحال

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