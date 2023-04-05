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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إكس لانس الحلقة 14 .. ابرام سمير يحصل علي نصف مليون جنيه

محمد سعد
محمد سعد

اذيعت الحلقة ال 14 من مسلسل اكس لانس ، والذي يعود من خلاله الفنان محمد سعد للدراما التليفزيونية بعد غياب سنوات . 

وشهدت الحلقة اكتشاف حسنات “ جيهان خليل ” ان السبب عدم انجابها من كلبز" أحمد فتحي “ يعود لها ، اما حناوي فقد اجبر حسن ” حسام داغر " علي ان يقوم بتطليق سهيل جارته اللبنانيه ، ولكنها قامت بمنحه شيك بعشرة الالاف جنيه . 

فيما انفق مونس “ ابرام سمير ” مع عمر صاحب العقار علي ان يقوم بالحصول علي توقيع الحناوي “ محمد سعد ” علي بسع الشقه وحصل علي عربون نصف مليون جنيه . 

مسلسل إكس لانس  بطولة عدد كبير من الفنانين أبرزهم الفنان محمد سعد ، ويشاركه في البطولة الفنانة شيرين وويزو “ نجمة مسرح مصر ” بالإضافة إلى حسام داغر وإبرام سمير وسارة درزاوي واللذان يعدان من الفنانين الذين ظهروا ضمن مجموعة مسرح مصر، بالإضافة إلى أحمد فتحي وحسن عبد الفتاح وعمر متولي ومصطفي درويش وسامي مغاوري  والعمل من إخراج إبرام نشأت ومن إنتاج ممدوح شاهين .

محمد سعد يستعين بشخصية الحاج حناوي : 

ومن خلال مسلسل إكس لانس يقدم محمد سعد شخصية الحاج حناوي ، والتي سبق وان قدمها في فيلم كركر، وشاركته البطولة كل من ياسمين عبد العزيز وعلا مرسي  وكل من الراحلين ورجاء الجداوي وحسن حسني .

قصة مسلسل إكس لانس : 

تدور أحداث مسلسل إكس لانس في اطار كوميدي حول شخصية الحاج حناوي الذي يدخل في مواقف كوميدية مع اسرته وابنته التي تلعب شخصيتها الفنانة ويزو . 

إكس لانس محمد سعد جيهان خليل إبرام سمير ابرام نشات الفنان محمد سعد

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