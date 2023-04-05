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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة والد الشاعر محمد الأياتي

الشاعر محمد الأياتي
الشاعر محمد الأياتي

أعلن الشاعر محمد الأياتي عن وفاة والده الكابتن حسن الأياتي من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

وكتب محمد على صفحته قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون، والدي الكابتن حسن الأياتي في ذمة الله.

وفور إعلان محمد الأياتي خبر وفاة والده وانهالت عليه التعليقات من قبل أصدقائه من داخل وخارج الوسط الفني داعيين لوالده بالرحمة والمغفرة.

 

أحدث أعمال محمد الأياتي



وكانت أخر أعمال محمد الأياتي أغنية أحنا فى حته تانية والتى قدمها مع المطرب رامي صبري والأغنية من كلمات محمد الأياتي وألحان رامي صبري نفسه ومن توزيع ميكس.

 

أعمال محمد الأياتي

وأشتهر محمد الأياتي خلال الفترة الماضية بعد تعاونه مع كثير من المطربين من داخل مصر وخارجها وعلى رأسهم تامر حسني وأصالة ورامي صبري وغيرهم من النجوم.

 

محمد الآياتي الشاعر محمد الأياتي الكابتن حسن الأياتي

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