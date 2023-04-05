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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي : مساعٍ للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي

مؤتمر صحفي بين الرئيس
مؤتمر صحفي بين الرئيس السيسي ونظيره القبرصي

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تطورات القضية الفلسطينية، قائلا:"  أؤكد ضرورة تضافر الجهود  لتجنب تصاعد العنف ووقف الاستيطان   ودفع جهود التسوية من أجل إحلال السلام ".

السيسي: أطلعت الرئيس القبرصي على مساعي التوصل لتسوية عادلة بقضية سد النهضة

السيسي: نسعى للتوصل إلى تسوية عادلة لقضية سد النهضة والحفاظ على أمن مصر المائي

 

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس قبرص، :" من الضروري إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حل  الدولتين".
 

وفيما يتعلق بسد النهضة الاثيوبي قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، :" أطلعت الرئيس القبرصي على مساعي التوصل لتسوية عادلة لقضية سد النهضة".

 

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي، :" هناك مساعي للتوصل إلى  اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد".

 

وتابع الرئيس السيسي:" من  الضروري التوصل لاتفاق قانوني بما يحقق تطلعات  الشعوب في التنمية والحفاظ على أمن مصر المائي الذي لا تفريط فيه ".

 

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