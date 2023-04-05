السيسي : مساعٍ للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تطورات القضية الفلسطينية، قائلا:" أؤكد ضرورة تضافر الجهود لتجنب تصاعد العنف ووقف الاستيطان ودفع جهود التسوية من أجل إحلال السلام ".

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس قبرص، :" من الضروري إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حل الدولتين".



وفيما يتعلق بسد النهضة الاثيوبي قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، :" أطلعت الرئيس القبرصي على مساعي التوصل لتسوية عادلة لقضية سد النهضة".

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي، :" هناك مساعي للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد".

وتابع الرئيس السيسي:" من الضروري التوصل لاتفاق قانوني بما يحقق تطلعات الشعوب في التنمية والحفاظ على أمن مصر المائي الذي لا تفريط فيه ".