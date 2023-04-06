تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين .. اعرف الضوابط والشروط

أعلنت الادارات التعليمية عن فتح باب التقدم لـ تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين للعام الدراسي 2022 / 2023 .

وأوضحت الادارات التعليمية عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أن ضوابط تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين تتمثل في :

- أن تكون الملفات مستوفاة وتكون الامضاءات بتواريخ حديثة لعام 2023 .

- يتم قبول طلبات تغيير المسمى الوظيفي طبقا للتخصص على الكادر

- لا يجوز التغيير للمعلمين الحاصلين على تربية شعبة تعليم ابتدائي أو شعبة تعليم أساسي من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية

- لا يجوز التغيير من مادة إلى مادة إلا في حالة الحصول على مؤهل عال تربوي جديد للمادة المراد النقل إليها

- يجوز التقدم للتغيير من اخصائي او امين مكتبة الى مادة دراسية والعكس اذا كان المؤهل مناسبا للتغيير طبقا لوصف كل مادة

- يجوز النقل من مرحلة تعليمية الى مرحلة تعليمية اخرى اذا كان المؤهل مناسبا

- لا يجوز التغيير للمعلمين المثبتين على صناديق خاصة الا بعد حصوله على كادر المعلم

- لا يجوز التغيير من المرحلة الابتدائية الى مراحل أخرى إلا بعد مرور 3 سنوات متتاليبة على انتدابه بداية من سنوات 2020 / 2021 ، 2021 / 2022، 2022 / 2023 كتصلة ، ومن يعمل بمدرسة تعليم أساسي يحضر جداول 3 سنوات متتالية بكامل نصابه معتمدة من الموجه الأول للمادة سنوات 2020 / 2021 ، 2021 / 2022 ، 2022 / 2023 متصلة

- يتم تبليغ المعلمين الذين تم الموافقة المبدئية عليهم من قبل الوزارة ومتابعة موقع الاكاديمية لمعرفة الاختبار وعدم تقدمهم مرة اخرى بطلبات لهذا العام 2023

- على المعلمين الذين غيروا من عام 2012 حتى عام 2018 التقدم من جديد بطلبات تغيير المسمى الوظيفي جديدة لهذا العام 2023 .

- يكون التغيير في ضوء العجز للمادة والتخصص والمرحلة والوظيفة المراد النقل إليها



شروط تغيير المسمى الوظيفي

- الحصول على مؤهل عال من كليات التربية او مؤهل عال بالاضافة شهادة او اجازة التأهيل التربوي

- تناسب المؤهل الدراسي مع المادة والتخصص والمرحلة الدراسية والوظيفية التي يرغب في الانتقال إليها

- إجتياز البرامج التدريبية اللازمة للنقل والتي تهدف إكساب المهارات والمعارف الخاصة بالمرحلة او الوظيفة او التخصص او المادة التي يتم الانتقال اليها طبقا لما يقرره مجلس ادارة الاكاديمية المهنية للمعلمين لهذا الغرض

- الحصول على تقرير بمرتبة كفء خلال العامين الاخيرين

- الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة او الوظيفة او التخصص او المادة التي يتم الانتقال اليها