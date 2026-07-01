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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع جديد.. سعر الدولار في مصر ختام تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

تراجع سعر الدولار علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري ليسجل رسميا 49.19 جنيه مقارنة 49.39 جنيه سعر بداية تعاملات الأسبوعية بانخفاض 20 قرشا.

يستعرض موقع "صدى البلد" سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026، وفقًا لآخر تحديثات للبنوك بالقطاعين العام والخاص في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 1-7-2026

هبط سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي لنحو: 

49.20 جنيه للشراء.

49.30 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك نكست لنحو:

49.18 جنيه للشراء.

49.28 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنكي التجاري الدولي CIB و التنمية الصناعية لنحو:

49.09 جنيه للشراء.

49.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

وتساوي سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنوك مصر، المصري الخليجي، العربي الأفريقي، المصرف المتحد، ميدبنك، البنك الأهلي المصري، الشركة المصرفية الدولية، قناة السويس، التعمير والإسكان، الكويت الوطني، الأهلي الكويتي، إتش إس بي سى HSBC والعقاري المصري العربي ليسجل:

49.08 جنيه للشراء.

49.18 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنوك الإسكندرية، المصرف العربي لنحو:

49.06 جنيه للشراء.

49.16 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك فيصل الإسلامي، البركة، بيت التمويل الكويتي ليسجل:

49.05 جنيه للشراء.

49.15 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول لنحو:

49.04 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي في بنك الإمارات دبي نحو:

49.01 جنيه للشراء.

49.11 جنبه للبيع.

أقل سعر لبيع الدولار

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكي أبوظبي الأول و أبوظبي التجاري نحو:

 49 جنيه للشراء.

49.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار رسميا اليوم الأربعاء

وسجل سعر الدولار الأمريكي رسميًا في البنك المركزي نحو:

49.06 جنيه للشراء.

49.19 جنبه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم 

49.20 جنيه

 أقل سعر لبيع الدولار اليوم 

 49.10 جنيه.

متوسط سعر الدولار اليوم 

49.12  جنيه

سعر الدولار الجنيه المصري متوسط سعر الدولار البنك المركزي الدولار

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