أحمد الرافعي يكشف مفاجأة عن مسلسل ضرب نار بعد الإفراج عن العوضي

أكد الفنان أحمد الرافعي، أنه يقدم 3 أعمال خلال رمضان 2023، هي رسالة الإمام و ضرب نار، و يحيي و كنوز، موضحًا أنه سعيد بالأعمال التى يقدمها.

وأضاف أحمد الرافعي، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولي، أن رمضان 2023، كانت لديه الفرصة في الاشتراك في أكثر من عمل مميز، وله تأثير.

ولفت إلى أن العمل مع خالد النبوي، بمسلسل رسالة الإمام تعتبر فرصة كبيرة، كان يتمناها منذ زمن طويل، وأن العمل في الإمام فرصة.

وأشار إلى أن دوره فى ضرب نار، مختلف عن الدور في رسالة الإمام، مؤكدًا أن دوره شر فى مسلسل ضرب نار، معلقًا :" دي مش أول مرة أعمل مع أحمد العوضي و ياسمين عبد العزيز".

وتابع أنه شارك مع أحمد العوضي في الاختيار، وهناك ود ومحبة بينه وبين العوضي و ياسمين.

بعد خروج العوضي من السجن

وتابع أن مسلسل ضرب نار، سيكون به أشياء مميزة، بعد خروج العوضي من السجن، بعد حبس 5 سنوات.