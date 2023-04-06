عاجل | أول تعليق من الرجاء على مواجهة الأهلي

علق عزيز البدراوي، رئيس مجلس إدارة نادي الرجاء المغربي، على وقوع فريقه في مواجهة الأهلي بالدور ربع النهائي في دوري أبطال أفريقيا.
وقال البدراوي في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: " مباراة الأهلي والرجاء بمثابة نهائي بين الفريقين خاصة مع التاريخ الكبير الذي يتمتع به الثنائي وأتوقع بأنها ستكون المواجهة الأقوى في ربع النهائي".
وتابع: "الأهلي لديه تاريخ كبير في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال، وفي المقابل الرجاء تألق في دور المجموعات في الموسم الحالي وهو أقوى خط هجوم في البطولة، لذا أتوقع أن المباراة ستكون قوية للغاية".
وأتم: "لم أكن أتوقع مواجهة الأهلي ولكنها أقدار، ووالمواجهة ستقوي فعاليات البطولة، وأتوقع من سيتخطى تلك المباراة سيحقق لقب البطولة بنسبة كبيرة".