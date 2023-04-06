انخفاض مؤقت في الحرارة ونشاط أتربة بسواحل البلاد | الطقس اليوم

تشهد حالة الطقس اليوم، الخميس، استقرارا في حالة الطقس يصاحبه عودة الانخفاض نسبيا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، وهو انخفاض مؤقت، متوقع أن تعود الحرارة للارتفاع مجددا، اعتبارا من غدا الجمعة، على كافة المحافظات.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن حالة الطقس اليوم، يكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، يكون مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ على باقي السواحل الشمالية الغربية.

ويظل الطقس اليوم، حار على مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وحول الظواهر الجوية المؤثرة في حالة الطقس اليوم، يكون هناك نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد، وتكون نشطة أيضا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتكون حالة البحرين، خلال الطقس اليوم، يكون البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران، والبحر الأحمر يكون معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متران إلا ربع إلى متر ونصف.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 18 درجة

السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 17 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 30 للعظمى والصغرى 18 درجة

شمال الصعيد 28 للعظمى والصغرى 16 درجة

جنوب الصعيد 33 للعظمى والصغرى 18 درجة