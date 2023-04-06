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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| مرسيدس C-CLASS بخصم 70% .. سعر تويوتا كورولا 2023

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

سعر سيات تاراكو 2023 الجديدة في مصر| صور

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية سيات عن زيادة جديد لأسعار السيارة الرياضية سيات تاراكو موديل 2023، والتي تتوفر بالسوق المصري بفئتين، وبلغت قيمة الزيادة نحو 200 ألف جنيه.

 

ألحق أشتريها.. مرسيدس C-CLASS بخصم 70% لـ المصريين بالخارج| صور

شهدت سيارات مرسيدس الفئة C-CLASS تخفيضاً يصل الى 70% ضمن مبادرة الإعفاء الجمركي لسيارات المغتربين في الخارج مقابل وديعة بنكية بالدولار يتم استردادها بعد 5 سنوات.

سعر تويوتا كورولا 2023 الجديدة بالسوق المصري| صور

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية تويوتا عن زيادة جديدة لأسعار السيدان الشهيرة بالسوق المصري، وتراوحت الزيادات حسب الفئة، ومستوى الكماليات والتجهيزات.

 

أحدث الأسعار لـ 5 سيارات جديدة بالسوق المصري| صور

شهدت بداية شهر إبريل تحديثات جديدة لأسعار العديد من السيارات المطروحة في السوق المصري موديلات 2023 و 2022.

 

بداية من 100 ألف جنيه.. 5 سيارات سيدان اقتصادية| صور

تعتبر السيارات المستعملة حلاً اقتصاديا مناسباً عن شراء السيارات الجديدة في ظل ارتفاع أسعارها بشكل جنوني خلال أعوام 2022 و 2023.

 

جنرال موتورز تضاعف إنتاجها من السيارات الكهربائية وتتخطى فورد

تفوقت شركة جنرال موتورز على شركة فورد باعتبارها ثاني أفضل صانع للسيارات الكهربائية مبيعًا في الولايات المتحدة وقد حققت ذلك بهامش كبير.

جنرال موتورز تويوتا كورولا تويوتا كورولا مرسيدس سيات تاراكو

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