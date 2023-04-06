أخبار السيارات| مرسيدس C-CLASS بخصم 70% .. سعر تويوتا كورولا 2023

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

سعر سيات تاراكو 2023 الجديدة في مصر| صور

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية سيات عن زيادة جديد لأسعار السيارة الرياضية سيات تاراكو موديل 2023، والتي تتوفر بالسوق المصري بفئتين، وبلغت قيمة الزيادة نحو 200 ألف جنيه.

شهدت سيارات مرسيدس الفئة C-CLASS تخفيضاً يصل الى 70% ضمن مبادرة الإعفاء الجمركي لسيارات المغتربين في الخارج مقابل وديعة بنكية بالدولار يتم استردادها بعد 5 سنوات.

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية تويوتا عن زيادة جديدة لأسعار السيدان الشهيرة بالسوق المصري، وتراوحت الزيادات حسب الفئة، ومستوى الكماليات والتجهيزات.

شهدت بداية شهر إبريل تحديثات جديدة لأسعار العديد من السيارات المطروحة في السوق المصري موديلات 2023 و 2022.

تعتبر السيارات المستعملة حلاً اقتصاديا مناسباً عن شراء السيارات الجديدة في ظل ارتفاع أسعارها بشكل جنوني خلال أعوام 2022 و 2023.

تفوقت شركة جنرال موتورز على شركة فورد باعتبارها ثاني أفضل صانع للسيارات الكهربائية مبيعًا في الولايات المتحدة وقد حققت ذلك بهامش كبير.