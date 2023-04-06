عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اليوم..الفرقة القومية للفنون والسيرك القومى فى الليلة الثامنة لـ "هل هلالك"

صدى البلد

 تنطلق فعاليات الليلة الثامنة من برنامج هل هلالك بنسخته السابعة،  الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، مساء اليوم الخميس، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

حيث يشارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، بمجموعة من أشهر استعراضات الفرقة القومية للفنون الشعبية برئاسة المخرج هانى النابلسى، إلى جانب عدد من الفقرات المميزة للسيرك القومى برئاسة الفنان وليد طه  .

 السيرك القومى

وتقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية استعراضاتها مع السيرك القومى أيام ١٥ و١٧ رمضان الموافق ٦و٨ أبريل، وتقدم القومية للفنون حفلة يوم ١٨ رمضان الموافق ٩ أبريل مع فرقة رتيبة الحفنى لذوى الاحتياجات الخاصة .

ويستهل برنامج "هل هلالك" بداية من اليوم الأول وحتى نهايته، بمشاركة من البيت الفنى للمسرح، لرائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، بالإضافة إلى ورش فنية بركن الطفل تحت إشراف الفنانة سها كحيل، وذلك فى إطار اهتمام القطاع بالطفل وتنمية قدراته .

يشار إلى أن برنامج "هل هلالك ٧" يقام فى الثامنة والنصف مساء يوميا، فى الفترة من ٨ رمضان حتى ٢٢ رمضان الموافق ٣٠ مارس وحتى ١٣ أبريل، ومفتوح مجانا للجمهور كخدمة فنية وثقافية للمواطن المصرى  .

ab21afcb-b077-494e-828d-4e8883f79a20
ab21afcb-b077-494e-828d-4e8883f79a20
ccd4ad2e-02ab-49ae-b890-3618e2069d71
ccd4ad2e-02ab-49ae-b890-3618e2069d71
WhatsApp Image 2023-04-06 at 2.57.23 AM
WhatsApp Image 2023-04-06 at 2.57.23 AM
وزيرة الثقافة الثقافة البيت الفني للمسرح ذوي الاحتياجات الخاصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم نادي الزمالك يوقع رسميا لبيراميدز

مات صائماً| القصة الكاملة لوفاة مدير أمن بورسعيد قبل الإفطار مع عائلته بلحظات

بعد قرار الحكومة.. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة شم النسيم بالقانون

وقع رسمياً .. إعلامي شهير يكشف تفاصيل انتقال لاعب الزمالك إلى بيراميدز

مفاجأة بشأن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس .. فيديو

البحوث الفلكية تعلن مواعيد هلال شهر شوال... وهذه مواعيد صلاة عيد الفطر

عاجل .. أليو ديانج يغادر الأهلي نهاية الموسم.. تفاصيل

كنا عارفين وهروح له تاني.. محمد فؤاد يكشف حقيقة مقلب رامز جلال

ترشيحاتنا

بلا رحمة.. مستوطن إسرائيلي يطلق الرصاص على طفل فلسطيني|شاهد

دعاء النصف من رمضان 2023 ردده إلى المغرب.. 10 أدعية تنجيك من أشد كرب يخيفك

دعاء نبوي يذهب الفقر .. اغتنمه وقت السحر

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 6-4-2023

لا تتجاهلها .. تناول هذه الأطعمة في رمضان لصحة البنكرياس

التضامن الاجتماعي تجري القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع .. دخول الحمام كثيرا يكشف إصابتك بمرض خطير

علامة في الجلد والعين تكشف إصابتك بمرض خطير

سحورك عندنا .. طريقة تحضير طاجن بطاطس بالجبن

أهمها رقم 3..أطعمة فى السحور للحفاظ على طاقتك خلال الصيام

فيديو

مابيعرفش يغني.. حمو بيكا يفتح النار على عمر كمال وحسن شاكوش وهاني شاكر|فيديوجراف

علاج شيرين الطحان على نفقة المتحدة | ما مرضها ؟

أبوها رفضه.. تفاصيل غريبة في جريمة مدينة نصر| تغطية خاصة

حقيقة تأجيل نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز | تفاصيل الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

اﻟﻤﺰﻳﺪ