اليوم..الفرقة القومية للفنون والسيرك القومى فى الليلة الثامنة لـ "هل هلالك"

تنطلق فعاليات الليلة الثامنة من برنامج هل هلالك بنسخته السابعة، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، مساء اليوم الخميس، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

حيث يشارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، بمجموعة من أشهر استعراضات الفرقة القومية للفنون الشعبية برئاسة المخرج هانى النابلسى، إلى جانب عدد من الفقرات المميزة للسيرك القومى برئاسة الفنان وليد طه .

السيرك القومى

وتقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية استعراضاتها مع السيرك القومى أيام ١٥ و١٧ رمضان الموافق ٦و٨ أبريل، وتقدم القومية للفنون حفلة يوم ١٨ رمضان الموافق ٩ أبريل مع فرقة رتيبة الحفنى لذوى الاحتياجات الخاصة .

ويستهل برنامج "هل هلالك" بداية من اليوم الأول وحتى نهايته، بمشاركة من البيت الفنى للمسرح، لرائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، بالإضافة إلى ورش فنية بركن الطفل تحت إشراف الفنانة سها كحيل، وذلك فى إطار اهتمام القطاع بالطفل وتنمية قدراته .

يشار إلى أن برنامج "هل هلالك ٧" يقام فى الثامنة والنصف مساء يوميا، فى الفترة من ٨ رمضان حتى ٢٢ رمضان الموافق ٣٠ مارس وحتى ١٣ أبريل، ومفتوح مجانا للجمهور كخدمة فنية وثقافية للمواطن المصرى .

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