قرار حاسم من مرتضى منصور ضد اللاعبين وسبب رحيل مدرب الزمالك الجديد

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك: الصفقات واختيار المدربين وتحديد اللاعبين الراحلين ليس من ضمن أدواري، هذا دور اللجنة الفنية، أنا رئيس نادي الزمالك للألعاب الرياضية.



وأضاف منصور خلال تصريحاته على فضائية الزمالك: "النادي الوحيد الذي سدد كل ضرائبه هو الزمالك، وأتمنى أن يسير الكل على خطانا، وأن يتم رفع الحجز على أرصدتنا".



وأضاف: "سأكتسح الانتخابات إذا ترشحت مرة أخرى على رئاسة الزمالك، ما فعلته في النادي لم يسبق له مثيل".



وقال: "عايزين كرسي الرئاسة انزلوا الانتخابات، شروط رئاسة الزمالك تنطبق عليَّ ولو مشيت هترشح تاني إيه المشكلة".



وعن مستوى الزمالك في الموسم الحالي قال مرتضى منصور: "انظروا إلى ليفربول الآن، ما يحدث مع الزمالك يحدث في كل أندية العالم وهو أمر طبيعي".



وقال منصور عن فشل التعاقد مع الألماني هايكو هيرليتش: "البعض تواصل مع المدرب وقالوا له اهرب هذا النادي كله مشاكل، الزمالك مناخ سيئ".



وأتم حديثه: "أي لاعب يتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سيتم خصم 25 ألف جنيه من مستحقاته يوميًّا".