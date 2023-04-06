الطيبون دائما يفوزون.. رسالة غامضة من كهربا عبر انستجرام| شاهد

شارك محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، منشوراً عبر ستوري حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وجاء فيه: “الطيبون دائما يفوزون في النهاية مهما تعددت خسائرهم”.

من جانب اخر، علّق جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، على الأنباء المتداولة بوجود عقوبة على محمود كهربا، لاعب الأهلي، من جانب لجنة الانضباط، وتأخر إعلانها حتى الوقت الحالي.



تحدّث جمال علام في مقابلة أجراها مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامجه "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد" عن مسألة عدم صدور أي قرار بشأن عقوبة محمود كهربا، قائلًا: "مضى أكثر من شهرين ولم يصدر أي قرار؟ الاتحاد المصري عندما تأتي إليه شكوى يحيلها إلى لجنة الانضباط".



أضاف: "لم يصدر أي قرار بخصوص كهربا، وعندما يصدر قرار سنبلغها بكل تأكيد".