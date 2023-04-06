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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدولار عند أعلى مستوى خلال عام في بورصة موسكو

الدولار عند أعلى
الدولار عند أعلى مستوى خلال عام في بورصة موسكو

ارتفع سعر صرف الدولار واليورو أمام الروبل الروسي في بورصة موسكو اليوم الخميس، وصعدت العملة الأمريكية فوق مستوى 80 روبلا وذلك للمرة الأولى منذ 18 أبريل 2022.

وبحلول الساعة 09:22 بتوقيت موسكو، صعد سعر صرف الدولار بنسبة 0.3% إلى 80.07 روبل (الروبل = 100 كوبيكا)، فيما ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 0.19% إلى 87.45 روبل.

أما العملة الصينية اليوان فقد صعدت بنسبة 0.43% إلى 11.627 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وفي سوق الأسهم، ارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.82% إلى 2500.8 نقطة، في حين صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.41% إلى 987.51 نقطة.

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