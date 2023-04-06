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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هالة صدقي: محمد سامي عرض دور «صفصف» عليّ قبل كتابة «جعفر العمدة»|فيديو

هالة صدقي
هالة صدقي

أكدت الفنانة هالة صدقي أنها سعيدة بردود الأفعال التى وصلتها حول دورها فى مسلسل جعفر العمدة، والذي تخوض من خلاله الماراثون الرمضاني .

وقالت هالة صدقي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد: المخرج محمد سامي تحدث معي عن شخصية “صفصف”  قبل البدء في كتابتها، فقد العمل كان مجرد فكرة بداخله حينها، ثم أرسل لي مخلص مبدئي  للمسلسل وحظي على أعجابي، واتفقنا بعدها على إرسال الحلقات .

وأضافت هالة صدقي: محمد سامي حين عرض علي المسلسل كان مجرد فكرة تراوده، وفى الحقيقة انه أصرّ على تواجدي في المسلسل ، فقد كان له وجهه نظر تجاة الشخصية .

جعفر العمدة:

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان،  هالة صدقي، زينة ، إيمان العاصي، سلوي عثمان، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، لما كتكت، طارق النهري، أحمد عبد الله.

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية «عايدة» قوم بدورها «زينة» وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.

الفنانة هالة صدقي هالة صدقي منة فضالي إيمان العاصي رياح محمد سامى سلوي عثمان محمد رمضان

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