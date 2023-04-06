وظائف القطاع الخاص غير الزراعي في أميركا تتراجع في مارس بأكثر من التوقعات

تباطأت عمليات التوظيف في القطاع الخاص غير الزراعي الأمريكي لشهر مارس، في إشارة جديدة بأن الاقتصاد الأمريكي يتجه إلى حالة تباطؤ حاد أو ركود.

وأفادت شركة ADP لمعالجة الرواتب الأربعاء 5 أبريل نيسان، الوظائف ارتفعت بمقدار 145 ألف فقط لشهر مارس، بانخفاض من 261 ألف وظيفة معدلة في فبراير وأقل من تقدير داو جونز عند 210 آلاف وظيفة.

وبلغ معدل متوسط التوظيف الشهري في الربع الأول من العام الجاري 175 ألف وظيفة فقط، انخفاضاً من 216 ألف وظيفة في الربع الأخير من 2022، وانخفاض حاد عن المتوسط البالغ 397 ألفاً في الربع الأول من عام 2022.

وسجّل معدل الراتب السنوي 6.9% في مارس، انخفاضاً من 7.2% في فبراير، وفقًا لحسابات الشركة.