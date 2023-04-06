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اقتصاد

وزير الإسكان يلتقي وفد cscec الصينية لمتابعة مشروع الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

صدى البلد

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،   اجتماعا بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع السيد ها شياو بينغ، المسئول بشركة "cscec" الصينية والوفد الصيني المرافق له من الشركة الأم،  لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وشركة انكوم، حيث يعد هذا اللقاء هو الثاني في حوالي أسبوع واحد، مع مسئولي شركة "cscec" الصينية، المنفذة لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لسرعة إنجاز المشروع وتذليل أي عقبات إن وجدت.

وخلال الاجتماع، ناقش الدكتور عاصم الجزار، مع ها شياو بينغ، والوفد المرافق له، معدلات تنفيذ المشروع والأعمال الجارية، والمواصفات الفنية لما يتم تنفيذه من أعمال، والجدول الزمني المقرر للتنفيذ، مؤكداً في هذا الصدد على المتابعة الدورية للمشروع من قبل وزارة الإسكان مع مسئولي شركة  cscec" الصينية والمكتب الاستشاري للمشروع، وذلك تزامناً مع التواجد الدائم بمقر وزارة الإسكان الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعرب وزير الإسكان، عن شكره وتقديره لزيارة السيد/ ها شياو بينغ، والوفد المرافق له،  والحرص على تقديم الدعم في مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والسعي على تخطي التحديات.

كما جدد الدكتور عاصم الجزار، التأكيد على مسئولى شركة "cscec" الصينية،  بالإسراع بمعدلات التنفيذ، وزيادة أعداد العمالة المدربة الصينية والمصرية، للانتهاء من تنفيذ مختلف مكونات مشروع منطقة الأعمال المركزية، فى المواعيد المحددة، وبأعلى جودة، طبقاً للمعايير العالمية، مؤكداً أن وزارة الإسكان، حريصة على تقديم مختلف أشكال الدعم لشركة "cscec" الصينية، للانتهاء من تنفيذ هذا المشروع الهام، الذى يتم تنفيذه لأول مرة بمصر.


وأكد وزير الإسكان، أن هناك اهتماما كبيرا بمشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى يضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.


وفي  ذات السياق أشاد ها شياو بينغ، بلقاء الدكتور عاصم الجزار، بالدكتور جاو بوا، المدير العام لشركة "cscec" الصينية، في الاجتماع الذي جمع بين الجانبين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، منذ حوالي ٥ أيام تقريباً،  مؤكداً أنه جاء من الصين خصيصاً لتقديم كل الدعم ودفع العمل بمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتذليل أي عقبات إن وجدت، ناقلا تحيات رئيس مجلس إدارة الشركة للدكتور عاصم الجزار، ومسئولي وزارة الإسكان.


وأكد ها شياو بينغ، حرص الشركة على سرعة إنجاز مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، واهتمام الشركة البالغ بالمشروع، وهو ما يعكس  تواجده السريع بمصر، عقب اجتماع  الدكتور عاصم الجزار، الجزار،  بالدكتور جاو بوا، المدير العام لشركة "cscec" الصينية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عارضا مقترحا بعقد لقاء مع رئيس شركة cscec" الصينية، خلال شهر إبريل الجاري بمصر، لمتابعة سير العمل بالمشروع على الطبيعة، وجودة العمل خطوة بخطوة، فى هذه المرحلة الحاسمة من تنفيذ المشروع.

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